La fin de ce film va vous détruire : un film d'horreur sans faille qui a battu des records

En 2016, il n'y avait pas de liste des meilleurs films dans laquelle Dernier train pour Busan n'apparaissait pas. Cette petite merveille du cinéma d'horreur sud-coréen a été réalisée par Sang-Ho Yeon qui a révolutionné le genre avec cette histoire plutôt simple à première vue (une apocalypse zombie et un père s'enfuyant avec sa fille). Mais sa vision de l'horreur en a fait une expérience unique et incontournable pour les amateurs du genre.

Petit bijou du cinéma sud-coréen

Comme on vous l'a dit, le départ du film est plus que conventionnel et c'est pourquoi il nous induit un peu en erreur. Le spectateur peut penser qu'il ne s'agit que d'un autre film banal d'action avec des zombies et peut ne pas se rendre compte qu'il regarde un bijou cinématographique. Mais l'histoire vous rattrape petit à petit jusqu'à arriver à une fin qui vous laisse dévasté.

>> "J'avais envie de crier" : dispo sur Netflix, ce film d'horreur dont vous n'avez jamais entendu parler va vous traumatiser <<

Dernier train pour Busan commence lorsqu'une fuite chimique d'une usine de biotechnologie provoque une apocalypse zombie à travers la Corée du Sud. Seok-woo (joué par Gong Yoo, vu depuis dans Squid Game) est un divorcé bourreau de travail qui doit emmener sa fille à Busan pour passer son anniversaire avec sa mère. Une femme infectée monte dans une gare et propage rapidement le virus dans les wagons du train à grande vitesse. Seok-woo essaie de se mettre en sécurité avec la petite fille, mais il trouvera de nombreux obstacles en chemin.

Un film qui a dévasté le public

Nous n'allons rien dire sur ce qui se passe dans l'intrigue, mais nous allons vous rapporter le commentaire d'un utilisateur de Reddit qui définit parfaitement ce que vous ressentirez lorsque le dénouement arrivera : "C'est très bien fait et la fin nous a frappé comme un camion. Nous pleurions l'un à côté de l'autre avant même de savoir pourquoi. C'était bien plus que ce que nous pouvions supporter.".

>> Le film de science-fiction le plus ambitieux de l'histoire est en train d'être tourné, et il a fallu 40 ans pour le lancer <<

Le film est tellement bien développé qu'il est impossible de s'éloigner du parcours de ses protagonistes, alors quand arrive la fin, il ébranle le spectateur. L'une des clés de son succès est précisément la valeur qu'il accorde au facteur humain, ce qui lui permet de se distinguer parmi de nombreuses autres histoires d'horreur. Tout cela sans oublier que ce qu'il offre vraiment est un grand spectacle d'action. "Dernier train pour Busan est un voyage sans billet retour : il s'agit d'avancer et d'avancer, peu importe le nombre d'obstacles qu'il peut y avoir sur la route" écrivait un journaliste espagnol dans une critique

Dernier train pour Busan a battu des records

Le film a battu un record dans son pays d'origine en atteignant 10 millions de téléspectateurs et en rapportant 80 millions de dollars au box-office. Lors de sa sortie dans des territoires tels que les États-Unis et le Canada, le film a atteint 98,5 millions de dollars, un chiffre impressionnant par rapport à son budget : 8,5 millions de dollars. Parmi ses fans, des cinéastes de renom comme Edgar Wright, qui le décrit directement comme "le meilleur film de zombies que j'aie jamais vu".

>> Ce film mêlant action et science-fiction a coûté 200 millions de dollars et en plus, il est étonnamment drôle et dispo sur Netflix <<

Son succès a conduit au développement d'une suite, Peninsula, qui est sortie le 15 juillet 2020, par coïncidence lorsqu'une véritable pandémie a frappé l'humanité. Un film qui n'a pas eu le même succès puisqu'il n'a rapporté que 42 millions de dollars de recettes dans le monde, et a suscité des critiques mitigées, le plaçant en dessous de son prédécesseur.

En France, Dernier train pour Busan est disponible en VOD ainsi qu'en DVD et Blu-Ray.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.