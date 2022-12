Ce film mêlant action et science-fiction a coûté 200 millions de dollars et en plus, il est étonnamment drôle et dispo sur Netflix

Ils sont parfois un peu longs, ont des effets spéciaux incroyables et sont, pour le moins, époustouflants. Les films de la saga Transformers de Michael Bay ont façonné dans une certaine mesure le cinéma, bien qu'ils aient été largement rejetés par la critique. Alors que les premiers Transformers ont pu puiser dans le charme nostalgique du cinéma deSteven Spielberg, les épisodes suivants sont en réalité des orgies de destruction. Si ça peut être impressionnant visuellement parlant, au-delà, il n'y a pas grand chose.

>> Un flop de science-fiction à près de 200 millions d'euros : la méga-franchise prévue n'avait aucune chance après l'échec monumental de ce film <<

Si Transformers : The Last Knight, le 5ème volet de la franchise sorti en 2017 a cinéma, n'était plus en mesure de générer les grosses recettes qu'a connu la franchise à ses débuts, le film a quand même engrangé 600 millions de dollars au box-office dans le monde, ce qui a plus que renfloué le budget de 217 millions de dollars. C'est peut-être le film ayant le moins bien marché, mais il est parfait pour ceux qui recherchent un divertissement pur.

Une épopée folle et drôle

Dans Transformers : The Last Knight, le monde a complètement changé. La Terre est un endroit désolé où la survie est difficile et où les humains se battent contre des robots extraterrestres. Avant de disparaître, Optimus Prime a ordonné à son entourage de protéger Cade Yeager (Mark Wahlberg) et sa famille. Le mécanicien s'est caché dans le Dakota du Sud et y gère une casse et une boutique. Pour reconstruire sa patrie brisée, Optimus a besoin d'un artefact vieux de 1 600 ans datant de l'époque du roi Arthur, qui se trouverait dans la tombe de Merlin. Il est censé rétablir la paix entre les humains et les machines, mais ce ne sera pas facile...

>> Le film de science-fiction le plus ambitieux de l'histoire est en train d'être tourné, et il a fallu 40 ans pour le lancer <<

Transformers : The Last Knight suit le schéma de la franchise sans tromper personne. "Transformers est le jouet avec lequel Bay ne peut s'empêcher de se distraire de temps en temps, une opportunité, facilitée par le box-office, qui lui permet de faire ce qu'il aime le plus sans se compliquer excessivement la vie", écrit Alberto Corona dans sa critique pour SensaCiné. Avec sa durée de 155 minutes, l'action prend son temps avant d'atteindre son paroxysme. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'Anthony Hopkins que le film commence vraiment. Tout à coup, tout prend vie et les meilleures scènes visuelles nous régalent. La preuve qu'un film d'action peut mélanger les genres, avec de l'humour à la clé.

Transformers : The Last Knight est disponible sur Netflix.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.