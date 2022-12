Un flop de science-fiction à près de 200 millions d'euros : la méga-franchise prévue n'avait aucune chance après l'échec monumental de ce film

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Ce devait être un blockbuster qui devait lancer une franchise importante, ce fut finalement un énorme échec au box-office... Ce mercredi 21 décembre 2022, TF1 diffuse le film Valerian et la cité des milles planètes, porté par Dane DeHaan et Cara Delevingne et réalisé par Luc Besson. C'est l'un des plus gros échecs du cinéma de ces dernières années.