Ce film de science-fiction devait devenir une saga de 7 films mais l'idée a été abandonnée après un gros flop

L'univers de la science-fiction au cinéma regorge d'adaptations de livres populaires et de tentatives de franchises qui n'ont pas réussi à avoir le succès commercial espéré. Ces productions coûteuses impliquent une grande logistique, alors au moindre signe d'échec, le studio décide d'arrêter les dégâts. L'un des cas les plus parlants est Numéro Quatre, un film de 2011 réalisé par DJ Caruso qui promettait beaucoup mais qui n'est resté dans les mémoires qu'en tant que grosse déception.

Numéro Quatre, une saga annulée

Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Il est centré sur John (Alex Pettyfer), l'un des rares enfants à avoir survécu à la destruction de sa planète extraterrestre. Après la catastrophe, seuls 9 enfants sont sortis vivants et ont été emmenés dans un endroit sûr, sur Terre. Jeune homme, John découvre qu'il a des pouvoirs surnaturels et vit en cavale de ville en ville, sans créer de liens ni s'installer nulle part, pour éviter de se faire prendre. Lorsqu'il tombe amoureux de Sarah (Dianna Agron), son état d'esprit va changer. Il doit maintenant affronter ses ennemis, qui tuent un à un les enfants rescapés du drame.

En 2011, ce mélange de science-fiction, de fantasy et de romance est sorti en salles avec à la mise en scène DJ Caruso, le réalisateur de xXx : Reactivated (2017) ou Disturbia (2007). Caruso a été mandaté pour adapter sur grand écran le premier livre de la saga Lorien Legacies, composée de 7 romans. Le phénomène littéraire écrit par James Frey et Jobie Hughes compte de nombreux fans dans toutes les régions du monde, mais cela n'a pas aidé le film à atteindre le succès attendu par le studio.

Pourtant, on ne peut pas dire que ce fut un échec total au box-office. Numéro Quatre a atteint les 150 millions de dollars de recettes, soit le triple de son budget. Malheureusement, les critiques ne l'ont pas si bien reçu. Cette aventure a été accueillie par des commentaires principalement négatifs qui ont amené le producteur à abandonner l'idée de poursuivre la saga avec de nouveaux films. Les mauvaises notes associées au fait qu'un chiffre plus élevé au box-office était attendu ont entraîné l'annulation des plans de futures suites.

Un espoir de suite ?

La scénariste Marti Noxon a confirmé à Collider en 2011 que les suites avaient été mises de côté. Quelques années plus tard, le réalisateur a redonné un peu d'espoir. "Il y a eu des discussions au cours des deux derniers mois sur le fait d'essayer de faire quelque chose parce qu'il y a cette attente du public (...) Je pense que DreamWorks comprendra cela aussi, donc on verra. Je ne sais pas si je serais impliqué, mais je sais qu'ils en parlent", a-t-il déclaré dans The Power of Six . À l'occasion du dixième anniversaire du film en 2021, l'acteur Alex Pettyfer a déclaré que DreamWorks avait abandonné toute tentative de faire revivre la saga.

Une décennie après ce flop, il semble peu probable que quelqu'un sauve la saga, mais la réalité est qu'elle a toujours une bonne légion de fans. Aujourd'hui encore, certaines personnes espèrent voir une bonne adaptation des aventures de Quatre et qui sait si une plateforme de streaming décidera d'obtenir les droits pour essayer de créer sa propre franchise.

