Jurassic Park : un faux raccord qui casse toute la magie d'une scène culte découvert 29 ans après la sortie du film

C'est un fait que personne ne pourra nier : Steven Spielberg est un génie du 7ème Art. Malheureusement, ce statut de maître du cinéma ne l'empêche pas de faire parfois quelques boulettes sur ses films. Et ce n'est pas Jurassic Park - sorti en 1993, qui nous contredira.

Jurassic Park et les faux raccords

Si le premier épisode de cette cultissime saga portée à l'époque par Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum a autant émerveillé qu'effrayé des millions de spectateurs à l'aide de ses incroyables dinosaures, il nous a également offert quelques faux raccords mémorables.

Parmi les plus connus, on pense notamment à ce moment où Dennis Nedry (Wayne Knight) s'asperge lui-même du venin d'un dino, ou encore à la célèbre scène de l'évasion du tyrannosaure qui n'aurait jamais dû être possible. En effet, si l'animal apparaît par surprise derrière les grillages de sécurité avant d'attaquer tout le monde, c'est tout simplement parce que Spielberg et son équipe avaient oublié lors du tournage qu'un fossé était pourtant censé être là pour protéger les personnages et empêcher le moindre dinosaure de grimper. Fossé qu'on retrouve d'ailleurs quelques minutes plus tard quand la créature jette la voiture dans le vide et que Alan Grant descend en rappel avec la petite-fille de John Hammond.. La lose.

Une nouvelle boulette découverte par un fan

Mais aujourd'hui, c'est un tout nouveau faux raccord qui fait parler de lui grâce à l'oeil de lynx d'un internaute sur Reddit. Ce dernier - qui a probablement regardé Jurassic Park au ralenti pour déceler une telle erreur, a découvert l'apparition imprévue d'une main dans le champ à l'occasion de l'une des séquences les plus emblématiques du film.

De quel extrait s'agit-il ? Celui où Lex et Tim Murphy, les deux ados, sont poursuivis par un vélociraptor. Alors qu'ils se cachent dans la cuisine, on découvre avec horreur que l'animal les a repérés et est même capable d'ouvrir la porte. Une scène angoissante au possible, finalement gâchée par le fail d'un technicien. Et pour cause, comme vous pouvez le découvrir ICI, alors même que le dinosaure s'apprête à parcourir la pièce, on peut voir furtivement la main d'un membre de l'équipe tirer/appuyer sur la queue de l'animatronique afin de le positionner convenablement pour la caméra.

