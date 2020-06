Jurassic Park : 6 anecdotes sur le film qui vont vous surprendre

Des cris d'animaux moins terrifiants

Si les cris des dinosaures vous donnent froid dans le dos, sachez qu'ils sont en réalité un mélange de cris de plusieurs animaux sauvages et domestiques. Ainsi, les cris des vélociraptors ne sont en réalité que ceux d'éléphants de mer, de dauphins et de morses. Pour le T-Rex, le designer sonore Gary Rydstorm a enregistré les cris des pingouins, tigres, alligators, éléphants et chiens, alors que derrière les cris du brachiosaure se cachent la baleine et l'âne. Le cri du dilophosaure n'est autre que celui d'un cygne. Des tortues en train de s'accoupler et des hennissements de chevaux ont également été utilisés. Beaucoup moins flippants sur le coup...