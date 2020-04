Westworld : la série renouvelée pour une saison 4 (et peut-être plus)

Probablement consciente que le monde a besoin de bonnes nouvelles en ce moment, HBO n'a pas attendu la diffusion du dernier épisode de la saison 3 de Westworld pour annoncer son renouvellement. On vient de l'apprendre, la chaîne du câble américaine a en effet commandé une saison 4 à Lisa Joy et Jonathan Nolan, les créateurs.

Le monde de Westworld va poursuivre son évolution

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore combien d'épisodes la composeront (les saisons 1 et 2 en avaient 10, la saison 3 n'en aura que 8), ni quand celle-ci sera diffusée (près de 2 ans ont séparé les saisons 2 et 3), mais les dirigeants d'HBO ont déjà fait part de leur enthousiasme.

Dans un communiqué, Casey Bloys - président des programmes, a notamment déclaré, "Du parc à thèmes à cette métropole technologique d'un futur proche, nous ne cessons d'apprécier chacun de ces twists et retournements de situations provenant des cerveaux de ces maîtres du récit que sont Lisa Joy et Jonathan Nolan. On a hâte de voir où leur vision créative va désormais nous amener".

A noter que cette décision est évidemment une bonne nouvelle, mais c'est également une surprise. Et pour cause, les audiences sont actuellement en baisse, mais surtout, les créateurs ont récemment signé un gigantesque contrat avec la plateforme Prime Video, pour laquelle ils travaillent déjà. Néanmoins, les premières rumeurs laissent entendre qu'HBO ne serait pas jalouse et serait même prête à poursuivre cette collaboration jusqu'à... une saison 6. A suivre.