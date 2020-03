Westworld saison 3 : comment se terminait la saison 2 et ce qui vous attend dans la suite

Les fans de Westworld le savent, mieux vaut être patients avec la série. Et pas seulement en matière d'attente entre les saisons. Lancée en octobre 2016 (eh oui, ça remonte à loin), la série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy distille les révélations et aime faire réfléchir ses téléspectateurs. Et ça n'a pas changé avec la saison 3 dont on a pu découvrir deux épisodes avant la diffusion.

Comment se terminait la saison 2 déjà ?

Dans l'ultime épisode de la saison 2 de Westworld, on en prenait plein les yeux ! Pour faire court : tout le monde mourrait avant de revenir. Dolores (Evan Rachel Wood) ouvrait la Porte vers la Vallée, un endroit où sont stockés les âmes des hôtes mais sans leur corps (d'où le mystère des corps retrouvés au début de la saison). Bernard (Jeffrey Wright) tuait Dolores avant d'implanter son âme dans un double du corps de Charlotte (Tessa Thompson) qui, elle, était aussi tuée, tout comme Bernard d'ailleurs. Ça va, vous suivez ? Dans les dernières scène, Dolores ressuscitait Bernard et récupérait son apparence. Ils ne se trouvaient désormais plus dans Westworld mais dans le monde réel et Dolores était bien décidée à se venger.

Rendez-vous dans un autre monde

La fin de la saison 2 donnait le ton et c'est bien confirmé : les hôtes sortent du parc dans la saison 3 de Westworld qui débute quelques mois après "l'incident". C'est bien en liberté dans le monde réel que nous retrouvons Dolores dans l'épisode 1. Un monde quand même bien différent du nôtre où l'intelligence artificielle s'est développée et fait désormais partie du quotidien. Dans ce nouveau monde, elle va tenter de mener à bien la mission qu'elle s'est donnée : se venger... et avec style s'il vous plaît ! Exit les robes bleues, Dolores est plus stylée et redoutable que jamais. C'est dans un Los Angeles futuriste qu'elle va croiser Caleb (Aaron Paul), un ancien militaire désabusé qui gagne sa vie en enchaînant les petits jobs et les missions dangereuses. L'alchimie passe d'ailleurs plutôt bien entre les deux acteurs.