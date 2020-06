Harry Potter : casting, anecdotes de tournage, livres... Le Vrai ou Faux pour les vrais Potterheads

Harry Potter et les reliques de la mort (2ème partie) : revoyez la fin de la saga

Alors que J.K. Rowling va publier son nouveau livre The Ickabog en ligne, qui n'a aucun rapport avec la franchise Harry Potter, les Potterheads n'ont qu'une envie : mater les films Harry Potter pour la 100ème fois. Et ça tombe bien puisque ce mardi 2 juin 2020, Harry Potter et les reliques de la mort (2ème partie) est diffusé à partir de 21h05 sur TF1. L'occasion de (re)voir le tout dernier volet de la saga cinématographique, inspirée des livres de J.K. Rowling.

Les fans du célèbre sorcier à lunettes et portant une cicatrice en forme d'éclair (depuis qu'il a survécu à celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom) peuvent ainsi retrouver leurs héros préférés. Un ultime long-métrage dans lequel Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint) et Hermione Granger (Emma Watson) doivent combattre Voldemort (Ralph Fiennes) une fois pour toutes. Dans cette lutte entre les puissances du bien et du mal, Harry risque même le sacrifice, étant le dernier horcruxe.

Sauras-tu répondre à notre Vrai ou Faux ?

Les vrais Potterheads peuvent reconnaître les punchlines d'Hermione Granger ou encore quels personnages ont été joués par plusieurs acteurs dans les films. Mais arriveras-tu à répondre juste à toutes les questions de notre Vrai ou Faux spécial Harry Potter ? Comment J.K. Rowling a-t-elle eu l'idée d'écrire sur un sorcier ? Un autre acteur a-t-il failli jouer Harry Potter ? Emma Watson a-t-elle décroché le rôle d'Hermione du premier coup ? Ron aurait-il dû mourir dans la saga ? Hedwige, la chouette de Harry Potter, est-elle jouée par un vrai animal ou créée avec des images de synthèses ? J.K. Rowling a-t-elle failli jouer la mère de Harry ? Le château de Poudlard existe-il vraiment ? Teste tes connaissances sur l'univers du plus connu des sorciers en faisant notre Vrai ou Faux !