J.K. Rowling va publier The Ickabog, un nouveau livre sans rapport avec Harry Potter

Et surprise, le livre The Ickabog sera disponible gratuitement en ligne sur le site www.theickabog.com. "Ce n'est pas Harry Potter et cela n'inclut pas la magie. C'est une toute autre histoire" a répété J.K. Rowling sur le site web de son nouveau livre.

Par contre, c'est lorsqu'elle écrivait la fameuse franchise littéraire que l'écrivaine a commencé à écrire ce bouquin inédit. "L'idée de l'Ickabog m'est venue alors que j'étais encore en train d'écrire Harry Potter. J'ai écrit la plus grande partie d'un premier jet par à-coups entre les livres de Potter, avec l'intention de le publier après Harry Potter et les Reliques de la mort" a-t-elle même avoué.

Les 2 premiers chapitres sont dispos en ligne

Celle qui a récemment rendu hommage à Alan Rickman (Rogue) dans un message bouleversant a même précisé les dates de mise en ligne de The Ickabog. "Je publierai 1 chapitre (ou 2 ou 3) tous les jours de la semaine entre le 26 mai et le 10 juillet" 2020 sur le site a-t-elle écrit, et le livre physique sera quant à lui disponible en novembre 2020. Vous pouvez ainsi lire les 2 premiers chapitres en cliquant ici. Le chapitre 1 s'appelle King Fred the Fearless et le chapitre 2 porte le nom du livre : The Ickabog.

Au départ, il y a donc plus de 10 ans, J.K. Rowling avait lu ce bouquin à ses deux enfants, "chapitre par chapitre, chaque soir" alors qu'elle travaillait encore dessus. "Cependant, lorsque le moment est venu de le publier, j'ai décidé de sortir un livre pour adultes à la place" a-t-elle expliqué, "c'est ainsi que The Ickabog a fini au grenier. J'ai commencé à m'occuper d'autres choses, et même si j'aimais cette histoire, au fil des ans, j'ai fini par la considérer comme quelque chose qui n'était destiné qu'à mes propres enfants".

Les royalties du livre aideront les gens touchés par le coronavirus

Si l'artiste a fini par se décider à publier The Ickabog, gratuitement et en ligne, c'est un peu "grâce" au coronavirus. L'artiste veut en effet que "les enfants enfermés en confinement, ou même ceux qui retournent à l'école en ces temps étranges et troublants, puissent le lire ou se le faire lire".

J.K. Rowling, qui a été elle-même guérie du coronavirus en se soignant de façon étonnante a aussi indiqué qu'elle aidera dans la lutte contre le Covid-19. En effet, elle fera don de tous ses royalties de son nouveau livre à des gens qui ont été touchés par le coronavirus.

Et pour rappel, son autre nouveau livre, Strike, qui lui non plus n'a rien à voir avec Harry Potter, sortira quant à lui le 15 septembre 2020.