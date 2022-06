Jurassic World 3 : "C'est la conclusion de l'histoire mais...", le réalisateur tease une possible suite (Interview)

Vous aviez en tête depuis le premier Jurassic World de ramener le cast original de Jurassic Park ?

Je l'espérais. C'était un rêve. Mais il fallait le mériter. Il fallait d'abord créer de nouveaux personnages avec lesquels les jeunes spectateurs pourraient connecter. Des personnages qui seraient capables de tenir tête à Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. J'ai l'impression que nous y sommes parvenus. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise et Mamoudou Athie sont des acteurs si talentueux qu'ils parviennent à coexister avec les légendes du premier film.

Les bandes-annonces ont montré de nombreuses séquences qui ne sont pas dans le film. C'était voulu ?

Oui. On a intentionnellement partagé le prologue en amont puis il y a des séquences qui au final me paraissaient mieux fonctionner comme pub pour le film que dans le film lui-même. Un personnage peut lancer une vanne dans un trailer et que cela fonctionne mais qu'elle tombe à plat dans le film et donne l'impression qu'il n'a pas peur. Or je voulais que le film paraisse réel.

"Je ne peux pas dire que c'est la fin absolue"

Jurassic World 3 est présenté comme le dernier film de cette histoire. Mais ce n'est pas le dernier de la saga Jurassic Park ?

C'est la conclusion de l'histoire que l'on a démarrée. Mais la raison pour laquelle je ne peux pas dire que c'est la fin absolue est qu'il y a un gamin quelque part, en train de jouer avec des dinosaures, qui aura vu ces films et qui va avoir une vision comme cela m'est arrivé il y a très longtemps. On devrait laisser sa chance à ce gamin.

Et si au lieu d'un gamin, c'était Bryce Dallas Howard ?

Elle serait parfaite. Bryce possède un véritable don pour la réalisation. L'avoir à mes côtés pour certaines séquences était précieux. On a fait trois films ensemble. Sur celui-ci, on a travaillé ensemble sur la séquence de l'eau dans laquelle elle se cache d'un dinosaure. Je suis immensément fier de ce passage.

Avez-vous pensé à inclure une scène en France pour Jurassic World : le monde d'après ?

On a un acteur français : Omar Sy. Comme je vis en France depuis 20 ans, je sais à quel point il est populaire ici. J'avais vraiment envie de le faire revenir dans ce film. Puis toute la séquence très James Bond à Malte, ce n'est bien sûr pas la France, mais elle m'a été inspirée par mes balades dans les rues du vieux village de ma femme, à me demander ce qui se passerait si les dinosaures couraient dans ces allées et sur ces vieilles pierres.

Propos recueillis par Olivier Portnoi. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.