"J'avais envie de crier" : dispo sur Netflix, ce film d'horreur dont vous n'avez jamais entendu parler va vous traumatiser

Okay, Halloween est passé depuis quasiment deux mois et l'heure est clairement plus à l'ambiance des téléfilms niais de Noël, mais existe-t-il vraiment une meilleure période que celle actuelle pour regarder un film d'horreur ? Ne cherchez pas, la réponse est "non". Entre le froid qui nous glace le sang, la nuit noire qui réveille nos terreurs et ce mélange de vent/pluie qui ramène à la vie notre déprime, on est clairement dans les conditions optimales pour traumatiser davantage les derniers restes d'innocence qui se cachent en nous.

Le film d'horreur le plus flippant de ces dernières années

Et ça tombe bien, on a le film parfait à vous proposer pour enterrer vos rêves de Père Noël et renouveler vos cauchemars : Under the Shadow. Actuellement disponible sur Netflix, ce projet signé Babak Anvari - nommé au BAFTA du meilleur film britannique en 2017 (équivalent des Oscars au Royaume-Uni) est une petite pépite qui vous hantera de longues nuits.

De quoi ça parle ? L'histoire se déroule en 1988, à Téhéran. Tandis que son mari est parti servir son pays durant la guerre qui oppose l'Iran et à l'Irak, Shideh doit survivre seule à la maison avec sa fille. Or, très rapidement, elle constate que celle-ci adopte un comportement de plus en plus étrange. Pensant d'abord qu'elle est malade, elle va progressivement réaliser qu'elle est en réalité possédée par un démon.

Un projet validé par tous

Un concept totalement classique sur le papier (on est d'accord), mais un résultat unique et fou à l'écran grâce à une réalisation inventive, pleine de malice et particulièrement sadique pour notre coeur. Preuve de sa réussite, là où les films d'horreur sont généralement boudés par la presse, celui-ci possède une note de 99% sur Rotten Tomatoes de la part des journalistes.

"Le génie d'Under the Shadow réside dans sa façon qu'il a de construire cette tension : doucement, presque imperceptible au début, jusqu'à ce que j'ai réalisé que j'étais piégée si intelligemment que j'avais envie de crier", a notamment écrit Slashfilm, tandis que The Last Thing I See a décrit ce film comme, "un nouveau classique de l'horreur" avec une "mise en scène unique, une terreur psychologique et viscérale et un résultat flippant". De son côté, Radio Times n'a pas hésité à clamer : "C'est un vrai cadeau pour ceux qui aime l'horreur avec un cerveau. Il prouve qu'il y a toujours plus à dire et faire dans un genre déjà bouché".

Oserez-vous vous faire peur ? Attention, vous n'êtes pas prêt...