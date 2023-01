L'un des films d'horreur les plus traumatisants des 20 dernières années (mieux que Ca ou Conjuring) est sur Prime Video et vous ne l'avez jamais vu

Le meilleur film d'horreur que vous n'avez encore jamais vu

Il y a quelques mois, Filmstarts (la version Allemande d'Allociné) classait The Descent à la 55ème place des meilleurs films d'horreur de tous les temps, loin devant de nombreux classiques et succès acclamés du genre. Alors, bien évidemment, les classements de films sont toujours quelque peu subjectifs. Néanmoins, il faut bien avouer que lorsqu'un film entre dans de tels classements, cela signifie forcément quelque chose. Encore plus quand celui-ci parvient à faire de l'ombre aux méga-hits actuels tels que Ca, Conjuring et Saw et à remettre à leur place les classiques populaires tels que Braindead et Evil Dead.

Intrigué ? On vous comprend. Et ça tombe bien, alors que The Descent signé Neil Marshall en 2005 fait partie de ces oeuvres que tous les fans de films d'horreur qui se respectent doivent avoir vues dans une vie, celle-ci est désormais disponible au sein du catalogue d'Amazon Prime Video. Une bonne nouvelle qui fait battre notre coeur sadique et qui nous pousse aujourd'hui à vous motiver à y jeter un oeil.

Malgré une renommée moins forte que ses concurrents, The Descent a tout pour traumatiser les amateurs du genre, notamment ceux ayant un penchant pour l'horreur oppressante et claustrophobe. Il s'agit d'un voyage éprouvant pour les nerfs qui prend place dans un labyrinthe de grottes enchevêtrées, à travers lequel de nombreux dangers sinistres se cachent pour un résultat tellement violent qu'il en est interdit aux moins de 18 ans.

Un concept oppressant...

Au programme ici ? L'accent est mis sur six jeunes femmes qui entreprennent une excursion dans un réseau de grottes. Jusqu'ici tout va bien. Ce que le groupe d'aventurières composé de Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Saskia Mulder, Molly Kayll, Alex Reid et Nora-Jane Noone n'anticipe cependant pas, ce sont les dangers qui les guettent dans cette terrifiante voûte souterraine.

Au fur et à mesure qu'elles descendent, ces aventurières comprennent à quel point ces grottes si étroites masquent quelque chose de plus complexe. La perte de repères se met rapidement en place, la peur de ne jamais retrouver la sortie pointe le bout de son nez et, alors que le groupe apparait déjà comme au bout de sa vie, celui-ci découvre qu'il n'est pas seul sous terre. De mystérieuses créateurs les observent et semblent attendre le bon moment pour passer à l'action.

... pour un résultat irrespirable et sanglant

Avec The Descent, le scénariste-réalisateur Neil Marshall (Dog Soldiers, Doomsday, Hellboy) joue magistralement sur les peurs primales humaines. Avec un cadre oppressant et une tension qui ne cesse d'augmenter en raison d'une grande variété de circonstances, le cinéaste étouffe littéralement non seulement ses protagonistes, mais aussi son public.

Le film impose une atmosphère incroyablement dense (porté, il faut bien l'avouer, par un ensemble convaincant d'actrices que l'on se met rapidement à apprécier et soutenir), mais il propose également un cinéma d'horreur méchant et vicieux, sans compromis, dans des scènes qui rendent honneur à sa limitation d'âge. Enfin, et sans trop en dire pour ne pas vous gâcher la surprise, le plaisir de l'horreur est ici complété par une fin qui enchaîne les twists au point de nous laisser bouche bée et faire se dérober le sol sous nos pieds.

On n'ira pas jusqu'à dire que The Descent est le film d'horreur parfait, mais il s'agit néanmoins d'une claque dont on met plusieurs jours à se remettre.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos confrères de Filmstarts.