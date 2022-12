Netflix : trois ans après son flop au cinéma, cette suite d'un film d'horreur culte cartonne

C'est la suite inattendue de l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps, qui a été malheureusement fait un flop au box-office lors de sa sortie en 2019. Au fil du temps, il a gagné en appréciation et en culte, devenant l'une des meilleures adaptations de Stephen King sur grand écran et l'une des grandes oeuvres de son réalisateur. Il est temps de découvrir enfin Doctor Sleep, dispo sur Netflix !

Doctor Sleep, la suite déjà culte de Shinning

En 1980, Stanley Kubrick dévoilait ce qui allait devenir l'un de ses films les plus cultes : l'adaptation en film du roman Shining, l'enfant lumière de Stephen King. Porté par Jack Nicholson et composé de scènes toujours aussi mémorables aujourd'hui, le long métrage mêlant horreur et thriller reste l'un des meilleurs films de l'Histoire du cinéma. 39 ans après sa sortie, le réalisateur Mike Flannagan à qui l'on doit les séries The Haunting, Sermons de minuit ou encore The Midnight Club (toutes sur Netflix) s'est donné le pari fou d'adapter la suite, Doctor Sleep, publié en 2013 par le maître de l'horreur.

Le film se déroule de nombreuses années après les événements de Shining, avec Danny Torrance (joué par Ewan McGregor) maintenant devenu adulte et déchiré par son traumatisme d'enfance. La combinaison de sa capacité surnaturelle à se connecter avec les fantômes et la violente explosion alcoolique de son père l'ont torturé à tel point qu'il tombe également dans une dépendance à l'alcool pour faire taire les voix et les traumatismes.

Dans un même temps, un groupe d'individus mystérieux et dangereux se consacre à la chasse aux personnes dotées de capacités spéciales comme Danny, les tuant pour en extraire une essence sous forme de fumée qui sert de nourriture et d'élixir de jeunesse éternelle. Torrance doit surmonter ses problèmes pour faire face à ce groupe de "vampires" avant qu'ils n'atteignent une jeune femme prometteuse aux capacités psychiques.

Un bijou du cinéma d'horreur

Mike Flanagan s'inspire de l'arrière-plan dramatique du roman original de Stephen King, également appelé Doctor Sleep, pour créer une horreur sombre et émotionnelle qui explore les traumatismes, les fantômes réels et métaphoriques et les dépendances. Un style qu'il a déjà développé dans ses séries telles que The Haunting of Hill House ou Sermons de Minuit.

La vérité est qu'il n'y a pas quelques moments choquants tout au long du film. Dans beaucoup d'entre eux se trouve le personnage de Rebecca Ferguson, qui crée l'une des méchantes les plus charismatiques du cinéma récent, dévorant l'écran avec charisme et une performance troublante.

Le film reste l'un des bijoux du cinéma d'horreur de ces dernières années, celui qui ne méritait pas de passer inaperçu à l'époque et qui mérite tout l'amour que l'on peut lui donner. Et ça tombe bien puisque depuis qu'il est dispo sur Netflix, Doctor Sleep a droit à une nouvelle célébrité. Dispo sur la plateforme, le film est remonté dans le top, et continue d'attirer de plus en plus d'abonnés. Un succès vraiment mérité pour un film trop peu vu en salles : il n'avait rassemblé qu'un peu plus de 200 000 entrées en France et n'avait rapporté que 72 millions de dollars de recettes dans le monde, sur un budget estimé à 45 millions de dollars.

