"Le meilleur que j'ai vu depuis un bail" : ce film de Noël est le coup de coeur du moment, et il n'est pas sur Netflix !

Alors que Noël approche à grands pas - et qu'on est bien en galère pour les cadeaux - on a quand même envie de passer notre aprèm sur notre canapé avec un plaid et une boisson chaude, devant un film romantique. Ça tombe bien puisqu'à l'approche des Fêtes, de plus en plus de films de Noël sont disponibles un peu partout. En plus des traditionnels téléfilms de TF1 et M6 (TF1 diffusera même en prime Coup de foudre avant Noël avec Teri Hatcher et James Denton en prime time ce lundi 12 décembre), les plateformes s'y mettent aussi.

>> Cette révélation sur les coulisses des films de Noël va sérieusement casser toute la magie <<

Sur Netflix, ce ne sont pas les films de Noël qui manquent et plus on se rapproche du jour J, plus la plateforme propose des nouveautés qui sentent bon la neige et le sapin. Parmi nos coups de coeur de 2022, on retrouve The Noel Diary avec Justin Hartley et Barrett Doss qui a cartonné dès sa mise en ligne mais aussi Noël grâce à elle, un film brésilien original. Mais si vous allez systématiquement sur Netflix pour choisir votre film du soir, vous avez tort. Eh oui, le meilleur film de Noël du moment n'est pas sur cette plateforme, mais sur Prime Vidéo.

Voici le meilleur film de Noël du moment

Ce film, c'est Your Christmas or Mine ou Ton Noël ou le mien en français. Le film est dispo depuis le 2 décembre sur Prime Vidéo partout dans le monde, dont en France et on aurait tort de s'en priver. Le pitch ? Hayley et James sont en couple depuis peu et doivent se "séparer" malgré eux pour fêter Noël en famille. Alors qu'ils viennent de se dire adieu sur le quai de la gare, ils décident, sans se le dire, de changer de train pour surprendre l'autre. Sauf qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu et James se retrouve bloqué chez la famille d'Hayley et vice versa. Ce duo amoureux attachant est incarné par Asa Butterfield (alias Otis dans Sex Education) et Cora Kirk. Au casting du film, on retrouve également Natalie Gumede, Alex Jennings, Harriet Walter et Lucien Laviscount (Alfie dans Emily in Paris).

Depuis sa sortie il y a bientôt une semaine, Your Christmas or Mine fait de plus en plus d'adeptes à travers le monde. En France, il est classé 4ème du top des programmes les plus populaires de Prime Vidéo mais est déjà numéro 1 dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni. Et les internautes semblent en tout cas sous le charme du long métrage britannique, loin des clichés des films de Noël venus des Etats-Unis. "C'est peut-être l'un de mes préférés. Hilarant et touchant, une intrigue unique et un casting super (...) L'humour britannique est brillant" écrit par exemple une internaute tandis qu'une autre ajoute : "Your Christmas or mine est le meilleur film de Noël que j'ai vu depuis un bail. Hilarant. Romantique. Vraiment plaisant".