16 ans après, ce film de Noël complètement culte va avoir (enfin) une suite

Ça y est, le froid est arrivé et, quand on n'est pas occupé à faire les magasins pour trouver les cadeaux de Noël parfaits pour nos proches, on se pose sur nos canap' pour voir ou revoir des films de Noël entre deux matchs. Car quoi de mieux qu'un bon long métrage à l'eau de rose pour se préparer avant la meilleure fête de l'année ? Evidemment, ce ne sont pas les films de Noël qui manquent : en plus des téléfilms diffusés sur TF1 et M6, les plateformes s'y mettent aussi ! Netflix a par exemple mis en ligne Noël tombé du ciel avec Lindsay Lohan, Noël sous son aile avec Chad Michael Murray ou encore The Noel Diary qui a cartonné lors de sa sortie.

Mais Noël rime aussi avec films cultes qu'on adore revoir à cette période de l'année. Alors que Love Actually sera prochainement diffusé à la télé (rendez-vous le 11 décembre sur TF1), tout comme Maman j'ai raté l'avion, c'est un autre film complètement culte qu'on a vu et revu (et revu et revu) qui pourrait bien faire son grand retour prochainement.

Un film de Noël complètement culte va revenir

Ce film, c'est The Holiday ! Eh oui, le classique de fin d'année avec Jude Law, Jack Black, Cameron Diaz et Kate Winslet serait sur le point d'avoir droit à une suite, selon les infos du tabloïde britannique The Sun. Le site précise que les acteurs devraient reprendre leur rôle, 16 ans après la sortie, et que ce deuxième volet suivra les personnages, des années plus tard. Dans The Holiday, Iris, une journaliste britannique, échangeait sa maison avec Amanda, une productrice américaine. Cette dernière craquait pour Graham, le frère d'Iris, tandis qu'Iris tombait amoureuse de Miles, un collègue d'Amanda.

Un tournage en 2023

Toujours selon The Sun, le tournage de cette suite devrait avoir lieu en 2023. "Le plan est de commencer à tourner l'an prochain, surtout en Angleterre et en Europe, mais tous les acteurs ont dit oui pour revenir" a confié cette source anonyme. Une info à prendre pour le moment avec des pincettes puisqu'elle n'a pas été confirmée par un studio de production.