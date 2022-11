Ce film de princesse complètement culte va (enfin) avoir une suite, 21 ans après sa sortie, merci Disney !

On dit que la mode est un éternel recommencement, mais ça vaut aussi pour les séries et les films. La preuve, ces dernières années, de nombreuses séries cultes ont fait le retour, soit pour de nouvelles saisons avec les mêmes acteurs (comme pour Sex and the City avec Just Like That et une saison 9 de Dexter) ou bien sous forme de reboot (Gossip Girl et Pretty Little Liars par exemple). Au ciné aussi on adore faire du recyclage, notamment chez Disney.

Après avoir proposé de nombreux remakes de dessins-animés en live action (on attend toujours la nouvelle Petite Sirène et la nouvelle Blanche-Neige), le célèbre studio a un nouveau projet bouillant dans les cartons. Alors que la suite de Il était une fois avec Amy Adams et Patrick Dempsey sortira le 18 novembre sur Disney+, 15 ans après le premier volet, c'est un autre film culte qui va avoir droit à une suite et franchement, on n'y croyait (presque) plus !

Cette saga culte va avoir un 3ème volet

Avant les faux royaumes de Belgravia dans La Princesse de Chicago ou d'Aldovie dans A Christmas Prince, il y avait le royaume de Genovie. Eh oui, c'est bien une suite de Princesse malgré elle (Princess Diaries en version originale) qui est en préparation sur Disney + ! Sorti en 2001, le premier film adapté du roman de Meg Cabot mettait en scène Anne Hathaway dans le rôle de Mia, une Américaine timide qui découvrait qu'elle était en fait l'unique héritière de la couronne du royaume de Génovie. Le film, dans lequel on retrouvait aussi Julie Andrews (alias Mary Poppins ou la voix de Lady Whistledown dans Bridgerton) avait eu une suite, Un mariage de princesse, en 2004.

Depuis des mois, il se murmurait qu'un 3ème volet était en préparation et The Hollywood Reporter a confirmé l'info. Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses débuts et le scénario est en cours d'écriture. Il a été confié à Aadrita Mukerji, scènariste qui a travaillé sur Scorpion ou Supergirl.

Une vraie suite

Et la bonne nouvelle, c'est que ce 3ème volet sera bien une suite et non pas un reboot. Pour l'instant, on ne sait pas si Anne Hathaway reprendra bien son rôle. Le mois dernier, l'actrice avait confié qu'elle n'était pas contre revenir en cas de troisième volet. "J'y réfléchirai sérieusement, je suis derrière ce projet ! Si on pouvait trouver un moyen d'avoir Julie Andrews, je pense que ça pourrait fonctionner. On pourrait aller là où elle est et faire que ça fonctionne" avait-elle expliqué à Entertainment Tonight.

L'actrice britannique, de son côté, était un peu moins chaude. "Ça dépend de l'histoire, s'ils peuvent trouver quelque chose qui serait super mais si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres projets" avait confié Julie Andrews, toujours à ET, en juin dernier. On croise fort les doigts pour les revoir toutes les deux !