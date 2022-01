Remake de Blanche-Neige : des "créatures magiques" pour remplacer les nains après les critiques de Peter Dinklage

Disney enlève les nains dans son remake de Blanche-Neige et les Sept Nains

Les films d'animation Disney sont souvent transformés en films en live-action. Après Cendrillon, La Belle et la Bête ou encore La Petite Sirène, Disney prépare aussi le remake de Blanche-Neige et les Sept Nains. Côté casting, Blanche-Neige sera incarnée par Rachel Zegler (West Side Story de Steven Spielberg), la Méchante Reine sera jouée par Gal Gadot (Wonder Woman) et le prince sera interprété par Andrew Burnap (acteur de Broadway).

Le remake de Blanche-Neige et les Sept Nains sera réalisé par Marc Webb. Il a été réalisateur de films comme The Amazing Spider-Man et (500) jours ensemble, et a aussi réalisé des épisodes pour les séries Why Women Kill, The Society ou encore Crazy Ex-Girlfriend. Il devrait sortir en 2023.

Sauf que dans ce remake, il y a un gros changement : il n'y aura pas de nains ! Les nains vont devenir des "créatures magiques". C'est Disney qui a expliqué dans un communiqué de presse officiel, notamment relayé par Deadline, que "pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme". "Nous sommes impatients de vous en dire plus lorsque le film entrera en production après une longue période de développement" est-il précisé.

Peter Dinklage avait critiqué la "représentation des nains" dans les contes de fées

Ce changement intervient après les critiques de Peter Dinklage. Celui qui jouait Tyrion Lannister dans Game of Thrones a critiqué la façon dont le nanisme est traité dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Il ne supporte pas "la putain de représentation pourrie des nains" dans les contes de fées a-t-il déclaré dans le podcast WTF de Marc Maron. Disney aurait donc modifié le remake suite aux attaques de l'acteur.