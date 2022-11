Netflix : ce film de Noël dépasse tous les autres en 24h et c'est mérité !

Chaque année, c'est la même chose : pour nous préparer en beauté aux fêtes de fin d'année, on se pose sur notre canap avec un thé (ou un chocolat ou un café) et un plaid pour découvrir les films de Noël du moment. En 2022, on est gâtés puisqu'on pourra bientôt voir les retrouvailles de Teri Hatcher et James Denton de Desperate Housewives sur TF1. Mais il n'y a pas que la chaîne qui nous propose des films de Noël à l'eau de rose.

Sur Netflix aussi, on se met en mode Noël depuis quelques semaines. Après Noël tombé du ciel avec Lindsay Lohan et Chord Overstreet, la plateforme met en ligne cette semaine plusieurs long métrages 100% romantiques, dont un avec Chad Michael Murray . Et non, ces films ne sont pas destinés à n'être vus que par une poignée de fans du genre. La preuve avec le dernier en date qui cartonne en France et partout dans le monde.

Ce film de Noël propulsé n°1 du top Netflix

Ce jeudi 24 novembre 2022, Netflix a mis en ligne un nouveau film de Noël : The Noel Diary. Dans le rôle principal, on retrouve Justin Hartley, connu pour ses rôles dans Smallville, Revenge et This is Us. L'acteur incarne Jake Turner, un célèbre écrivain qui revient dans la ville de son enfance pour les Fêtes. Dans la maison de sa mère, il retrouve un journal intime qui lui révèle une information sur son passé et celui de Rachel (jouée par Barrett Doss vue dans Station 19). Ensemble, ils se lancent dans une aventure à la découverte de leur passé.

Alors ok, le pitch n'a rien de vraiment original et pourtant : The Noel Diary cartonne. En 24h, le long métrage s'est classé numéro 1 du top 10 des films les plus vus en France et pas seulement ! Il est aussi numéro 1 partout dans le monde, de l'Autriche au Costa Rica en passant par l'Espagne. Jason Momoa et son film qui enchante les internautes sont donc déjà détrônés !

"Ce film était tout ce que mon coeur attendait"

Un succès surprenant ? Oui et non. Car si on en croit les internautes, ce classement est totalement mérité. "OMG... j'avais plus aimé un téléfilm de Noël comme #TheNoelDiary" écrit par exemple une internaute pendant qu'un autre ajoute : "Je viens de terminer The Noel Diary et ce film était tout ce que mon coeur attendait dans une romcom de Noël". Bref, les twittos sont 100% fans du film.