Nouveautés Netflix : on sait d'avance que ce film sera nul... mais on va tous l'adorer

Les nouveautés séries Netflix du 25 novembre au 1er décembre 2022

Blood and Water saison 3 : On avait presque oublié la série sud-africaine mais elle revient pour une saison 3 ! Pour rappel, le show est centré sur deux ados qui découvrent qu'elles sont en fait soeurs et que l'une d'elle a été enlevée à la naissance.

Déjà dispo.

Khakee, chronique d'un flic au Bihar : Un policier indien va devoir mettre ses valeurs de côté quand il se retrouve plongé dans une course poursuite meurtrière avec un criminel bien flippant.

Déjà dispo.

Birthcare center : Cette série coréenne suit le parcours d'une femme qui, alors que sa carrière s'envole enfin, découvre qu'elle est enceinte. Après son accouchement, ses visites dans un centre de soins postnatal lui permettent de nouer des liens avec d'autres jeunes mamans un peu dépassées.

Dispo samedi 26 novembre.

Bad and Crazy : Un policier va voir sa vie plonger en plein chaos dans cette série coréenne WTF.

Dispo lundi 28 novembre.

Il était une fois sur la nationale 1 : Dans cette comédie polonaise, des personnes voyageant ensemble échangent sans le vouloir leur voiture avec celle d'un braqueur. Il va les poursuivre pour récupérer le butin, laissé dans le coffre.

Dispo jeudi 1er décembre.

Les nouveautés films Netflix du 25 novembre au 1er décembre 2022

Noël grâce à elle : Dans ce film de Noël brésilien de Netflix, Carlinhos apprend qu'il a été trompé par sa copine à qui il était prêt à faire sa demande. Il rencontre alors Garça qu'il fait passer pour sa petite-amie lors des Fêtes de Noël en famille. Evidemment, ça ne va pas se passer comme prévu...

Dispo mercredi 30 novembre.

Il mio nome è vendetta : Un ancien homme de main de la mafia reprend du service après la mort de sa femme et de son beau-frère, tués par d'anciens ennemis. Sa vengeance sera terrible.

Dispo mercredi 30 novembre.

Un homme d'action : Ce film espagnol s'inspire de la vie de Lucio Urtubia, un anarchiste qui a monté un plan pour arnaquer l'une des plus grandes banques du monde.

Dispo mercredi 30 novembre.

Noël sous son aile : Chad Michael Murray nous aide à nous mettre dans l'ambiance des fêtes avec ce film de Noël où il donne la réplique à Jessica Lowndes. L'ex-star de 90210 incarne une médecin obsédée par son boulot qui décide de prouver à son ex qu'elle a l'esprit de Noël. Elle est aidée par un serveur beau gosse.

Dispo jeudi 1er décembre.

Troll : En Norvège, une explosion dans une montagne réveille un ancien troll. Une paléontologue va tenter de l'empêcher de semer le chaos.

Dispo jeudi 1er décembre.