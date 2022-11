Netflix : ce film aussi insoutenable qu'indispensable va quitter la plateforme et c'est un vrai chef d'oeuvre

Aujourd'hui, les films pleuvent. Que ce soit au cinéma ou sur les plateformes, il y a toujours quelque chose à voir, mais peu restent vraiment dans les mémoires. Mais il n'est pas nécessaire d'être un grand cinéphile pour découvrir et apprécier les plus grands chefs d'oeuvres du cinéma. Un peu de curiosité suffit et, si vous avez envie de vous lancer dans des classiques, on peut compter sur les nombreux classements établis par différentes entités. L'American Film Institute a par exemple dévoilé son top 100 des meilleurs films de tous les temps. On y retrouve Citizen Kane, Casablanca, Le Parrain, Autant en emporte le vent ou encore un film (un peu) plus récent : La Liste de Schindler, qui se trouve à la 8ème place.

Sorti en 1993, il a été réalisé par Steven Spielberg et est porté par Liam Neeson, avec aussi Ben Kingsley et Ralph Fiennes. Il est basé sur l'histoire vraie d'Oskar Schindler. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce riche industriel allemand installé en Pologne a usé de son influence et de son argent pour mettre en sécurité des centaines de Juifs en les faisant travailler dans son usine, leur permettant d'échapper aux camps d'extermination.

Pourquoi La Liste de Schindler est un film culte à voir absolument une fois

La Shoah a été maintes fois explorée dans des oeuvres filmographiques au fil des années. Dans La Liste de Schindler, elle se retrouve au centre de l'histoire. Alors d'accord, ce n'est pas le sujet le plus réjouissant au monde, mais le long métrage nous permet d'en apprendre plus sur cette terrible période de l'Histoire, en se focalisant sur les ghettos de Cracovie. Le film offre aussi des scènes parfois brutales, tragiques et même par moments presque insoutenables. Il vous prend aux tripes et vous donne des frissons. Sans parler du fait que le film joue aussi sur l'ambiguïté du personnage au début, pour dresser un portrait fidèle à la réalité.

La Liste de Schindler n'a d'ailleurs pas seulement été acclamé par la critique et le public. Le film a été nommé pour 12 Oscars en 2014 et remporté 7 prix, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.

Le film quitte Netflix le...

Pour voir ou revoir ce monument du cinéma, il ne vous reste plus beaucoup de temps : La Liste de Schindler quitte Netflix le mercredi 30 novembre. Ne commencez quand même pas le film trop tard puisqu'il dure quand même 3h15. Oui, c'est long mais vous n'allez pas le regretter !