Cette révélation sur les coulisses des films de Noël va sérieusement casser toute la magie

La fiancée de Noël, Dernière escale avant Noël, Une proposition de rêve pour Noël... Depuis quelques semaines déjà, les films de Noël ont pris TF1 d'assaut. Mais il n'y a pas que la première chaîne qui en propose. Netflix aussi nous met dans l'ambiance des Fêtes : Noël tombe à pic avec Lindsay Lohan et Chord Overstreet est désormais dispo sur la plateforme qui proposera aussi bientôt Christmas with You, The Noel Diary ou bien Christmas on Mistletoe Farm.

Des films qui ont pas mal de choses en commun : une fille un peu paumée, un beau gosse très musclé, un scénario quasiment toujours identique, des sapins, des décorations et de la neige. Enfin de la neige, c'est ce qu'on pensait...

Les films de Noël sont tournés... en été

Oui, vous avez bien lu, les films de Noël ne sont en fait pas du tout tournés en hiver. Au contraire, la quasi-totalité des téléfilms qu'on peut voir à la fin de l'année avec un plaid sur les genoux sont en fait tournés en plein été. Plusieurs chaînes américaines en ont fait leur spécialité comme Hallmark ou Lifetime. John Schneider (le papa de Clark dans Smallville) qui était au casting du film Christmas in Tune sorti en 2021 s'était même amusé dans une interview : "Vous faites toujours un film de Noël en juillet !".

>> Intrigues LGBT, castings diversifiés, handicap... Les téléfilms de Noël sont ENFIN inclusifs <<

Fausse neige et transpiration

Un tournage qui pose donc pas mal de défis. Comme par exemple le fait que les équipes doivent créer des paysages enneigés... en pleine chaleur. L'une des techniques les plus courantes et les plus utilisées, Snowcel, a été créée dans les années 80. La fausse neige est créée avec des petits morceaux de papier. Selon Business Insider, le budget "fausse neige" d'un film de Noël serait d'environ 50 000 dollars (sur un budget total qui est souvent de 2 millions de dollars).