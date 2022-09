"Je suis à deux doigts de la crise nerfs" : Maeva Ghennam devient hystérique à cause... d'extensions de cheveux

Le compte Instagram @clash2cassos.tv a commenté : "Les problèmes de @maevaa.ghennam c'est toute une story time". Et il a partagé la story de Maeva Ghennam, qui raconte face caméra : "Je suis dans le désert, dans la montagne du désert", "je sais même pas où je suis, je pourrais même pas vous dire où je suis. Du coup il y a pas de taxis, il y a pas de chauffeurs. Je dois attendre un chauffeur pour aller récupérer mes affaires".

"J'ai pas d'affaires, ça fait 24 heures que j'ai les mêmes vêtements, je ne peux pas me changer" se plaint l'influenceuse, "ça fait 24 heures j'ai les mêmes habits. J'aime pas me plaindre mais je sais pas, j'aime être propre". Des problèmes de la plus haute importance donc, aussi grave qu'une guerre nucléaire en préparation.

"Je suis sur les nerfs", "et en plus de ça, je trouve que mes extensions ont été très très mal posées"

Et ce n'est pas tout. Maeva Ghennam qui a été accusée d'être favorisée par la prod dans Les Cinquante a aussi lâché : "Je vais avoir mes ragnagnas donc j'ai mes hormones qui me travaillent. Je suis restée enfermée". Des raisons qui la poussent à se vénère encore plus.