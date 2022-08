"C'est réel, je rêve pas ?" : le twerk de Maeva Ghennam sur Greg Yega excite (et agace) les internautes

Rapprochement au mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika

Alors que vous pouvez mater les épisodes du Reste du Monde : Romance à Ibiza, sur les préparatifs du mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika, le mariage a enfin eu lieu ! Le 26 août 2022, les parents de Zlatan se sont dits "oui" devant les candidats du RDM et des Marseillais. Alors que la robe de témoin a été clashée et que Simon Castaldi a choqué avec ses propos déplacés sur la toile, c'est le rapprochement entre Maeva Ghennam et Greg Yega qui a fait parler.

En plus de se montrer inséparables au mariage dans les stories vidéos postées sur les réseaux, Maeva Ghennam et Greg Yega ont partagé un post Instagram. On les voit en vidéo, dans une danse dos contre dos, avec en légende : "Jusqu'à ce que je die". De quoi lancer une nouvelle rumeur de couple... "What j'ai loupé un épisode je crois", "Il sont ensemble ?", "C'est réel, je rêve pas ?", "Here we go again", "Encore une 17ème chance ?" ou encore "Une histoire sans fin ces deux-là" ont commenté les internautes.