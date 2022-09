"Petite ingrate", "qu'elle aille se faire..." : une simple histoire de sourcils fait exploser la famille de Maeva Ghennam

"Ferme bien ta bouche parce que je vais te finir"

La star des réseaux qui serait en froid avec Nabilla Benattia a réagi aux messages de Salma. "Alors comme ça j'ai besoin de Salma pour faire des vues ?" a écrit Maeva avec des émojis morts de rire, "Je ne savais pas que tu étais une star" car "tu oublies que si tu es connue sur les réseaux c'est grâce à moi petite ingrate ?".

"Quand on a un empêchement et qu'on est professionnel, on prévient la personne", "on écrit un message ou on appelle" a expliqué Maeva Ghennam. "Avec le bien que je t'ai fait à toi, ta mère, ton frère, tu cherches à me rabaisser", "ferme bien ta bouche parce que je vais te finir" a-t-elle même balancé.

Elle a continué de tacler sa cousine : "Ce clash, vraiment, il t'arrange", "tu écris Ghennam sur les réseaux pour avoir de la notoriété" et "tu es une mauvaise". Et la BFF de Magali Berdah a conclu : "Plus jamais tu ne m'adresses la parole et tu vas vite arrêter d'associer ton nom à moi".