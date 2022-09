"Je commence à me méfier des lobbys gay", les nouveaux propos de Matthieu Delormeau dans TPMP qui ne passent pas

Matthieu Delormeau saoulé par la Gay Pride

Puis, tout comme l'an passé, Matthieu Delormeau s'est une nouvelle fois emporté en parlant de mauvaise image renvoyée et en laissant entendre qu'il y aurait donc des bons et des mauvais gays. "J'avais parlé de Bilal une fois, je trouve que ça n'aide pas [la cause], j'avais parlé de la Gay Pride, je trouve que ça n'aide pas non plus, a-t-il déploré dans un parallèle plus que douteux. Le symbole est beau, mais quand tu vois la Gay Pride et que tu vois que ce sont uniquement des chars où il y a des mecs à poil en train de danser sur de la techno... (...) Ce n'était pas un spectacle à la base. C'était une marche des fiertés."

Déçu par l'évolution du mouvement, il a ensuite ajouté : "C'est que des chars avec des mecs torse nu, en cuir, avec de la musique à fond, tu t'éclates. Tu es hétéro, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est ça être homosexuel ? Bah non, encore une fois, c'est pas ça".

Les internautes en colère contre le chroniqueur

Des propos qui ont vivement fait réagir autour de la table, mais également sur les réseaux sociaux. Et sans surprise, Matthieu Delormeau a provoqué la colère d'une partie du public, déçue par cette prise de position. "Le transphobe Mathieu Delormeau avant d'être gay c'est surtout un mâle blanc réac ! Mais bon il a 50 ans donc c'est un mec du passé !", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Voir Matthieu Delormeau parler de cause #LGBTQUIA est effrayant, décevant, et la preuve que la lutte est loin d'être finie" ou encore "Mathieu Delormeau qui véhicule des clichés homophobes et qui doit se faire éduquer par des hétéros".