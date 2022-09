"Quel est ton problème avec moi ?" : ces deux chroniqueurs de TPMP ne peuvent vraiment plus se voir

La nouvelle saison de TPMP vient tout juste de débuter sur C8, mais on sait déjà quels chroniqueurs ne passeront pas Noël ensemble cette année. Depuis la rentrée, Matthieu Delormeau et Gilles Verdez profitent en effet de chaque nouveau débat lancé par Cyril Hanouna pour s'engueuler et se balancer des horreurs à la figure.

Verdez et Delormeau se chamaillent encore en direct

Ainsi, après s'être pris la tête au sujet des allocations familiales la semaine passée, les deux chroniqueurs ont profité ce lundi 19 septembre 2022 d'un sujet autour d'une adolescente virée de son établissement scolaire à cause d'une supposée tenue inappropriée pour s'envoyer de nouvelles piques autour du plateau.

A cet effet, tandis que Gilles Verdez défendait la tenue de la jeune fille, "Je lui dis 'continuez à vous habiller comme ça, cette école ne vous mérite pas'" et critiquait la société castratrice, "On va briser sa vie au nom d'une morale réactionnaire (...) Ce sont des gens comme vous qui privent les enfants de leur liberté de penser", Matthieu Delormeau soulevait à l'inverse l'hypocrisie de son collègue.

"Tu laisses ta fille aller à l'école avec ça ? C'est pas à ta fille de choisir tout le temps, c'est de l'éducation. Arrêtez de faire en sorte que les gamins décident de tout", a-t-il notamment balancé, avant de faire bégayer Gilles Verdez qui a eu beaucoup de mal à admettre qu'il laisserait réellement sa fille aller à l'école avec les mêmes vêtements.

>> "Vous ne pouvez pas dire ça !" : Gilles Verdez s'en prend à une invitée de TPMP, elle quitte le plateau en larmes <<

"Tu sors des aberrations énormes"

Aussi, vexé d'avoir été mis face à ses propres contradictions, Gilles Verdez s'est aussitôt exclamé, "Quel est ton problème avec moi ?" avant d'ajouter plus loin, "Vous incarnez les fourches de la réaction, je tente d'être dans la force du progrès, de comprendre les jeunes". Une réaction considérée comme hors-sol qui a de nouveau blasé l'ex-présentateur d'NRJ12, qui a donc rétorqué : "Tous les soirs, tu sors des aberrations énormes et sur tous les sujets. (...) On est en direct, et à chaque fois, tu dis des bêtises énormes".

Puis, saoulé de voir Verdez se tortiller dans tous les sens pour ne pas avoir à répondre aux questions qui lui étaient posées, Delormeau a finalement conclu : "Tu réponds jamais. La vérité, tu donnes des leçons aux autres et quand tu dois répondre aux questions, tu ne le fais pas. (...) Tu as de fausses valeurs." Une ultime attaque qui a choqué l'emblématique chroniqueur, qui n'a pas masqué son offuscation : "Vous n'avez pas le monopole de ce qui est bien et pas bien".

Une soirée comme une autre sur C8 qui ressemble toujours plus à une cour de récréation géante.