"Vous ne pouvez pas dire ça !" : Gilles Verdez s'en prend à une invitée de TPMP, elle quitte le plateau en larmes

Après un débat sur l'agression d'une professeure dans un lycée à Caen qui a beaucoup fait parler, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur un autre fait divers, ce jeudi 17 septembre 2022 dans TPMP.

Ils ont évoqué l'affaire Angèle Houin, une dame de 89 ans qui a été violemment agressée par trois jeunes à Cannes pour lui voler son sac à main. "J'ai rien fait moi à ces jeunes. Je ne suis pas trop en colère, est-ce leur faute ou celle des parents ? On ne sait pas. Ils sont jeunes, ils ont 15 ans et moi j'ai des petits enfants de 15 ans", avait-elle déclaré à BFM Nice Côte d'Azur, alors interrogée dans sa chambre d'hôpital.

L'animateur, qui a dû quitter son plateau pour une raison étrange, a décidé d'inviter René, le fils de la victime, et Bouchaïb et Hajar, le père et la soeur de l'un des agresseurs, pour qu'il y ait une confrontation. Mais, malaise, tout a basculé quand Gilles Verdez a pris la parole.

"Vous cherchez quand même à amoindrir la responsabilité de votre fils"

"Ils seront jugés pour violence aggravée sur personnes particulièrement vulnérables. C'est ça qui choque. Je ne sais pas s'ils feront de la prison. Mais la violence... Est-ce que vous prenez conscience de la violence de ce qu'a fait votre fils ? C'est terrible ! La dame aurait pu mourir", a déploré celui qui s'est clashé avec Matthieu Delormeau, avant d'ajouter : "On a l'impression que vous cherchez quand même à amoindrir la responsabilité de votre fils".

"Vous ne pouvez pas dire ça !"

Des propos intolérables pour une grande partie du plateau et Cyril Hanouna a tout de suite recadré son chroniqueur : "Non ! Non ! Il n'a pas dit ça ! A aucun moment !". "Vous ne pouvez pas dire ça ! Il le descend tous les jours !", a réagit Hajar de son côté, avant de s'effondrer en larmes et de quitter le plateau.

"Gilles, à aucun moment, ils n'ont dit ça !", poursuit l'animateur en aidant la jeune fille à sortir. "Je ne sais pas où vous avez entendu ça. Vous entendez des choses qui ne sont pas sur ce plateau", conclut-il.

Décidément, Gilles Verdez est en grand forme depuis la rentrée de TPMP !