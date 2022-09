Cyril Hanouna quitte TPMP en plein direct pour une raison étrange... Il s'excuse sur Twitter

Celle-là, il ne nous l'avait encore jamais faite dans TPMP ! Ce vendredi 9 septembre 2022, alors qu'il animait la quotidienne de l'émission de C8 comme tous les soirs, Cyril Hanouna a fait une annonce très surprenante à ses téléspectateurs. En plein direct, il a reçu un appel de son assistante, qui lui a rappelé qu'il était attendu à 19h30 à Marnes-la-Coquette pour un tournoi de padel. "Je suis dans une merde noire", a lâché celui qui a pété un câble contre un autre animateur, tout en s'engageant à être à son tournoi à 19h45.

Cyril Hanouna quitte TPMP en plein direct

"On devait enregistrer l'émission ce matin et après, on l'a faite en direct. J'ai eu énormément de retard sur le tournoi parce qu'en fait, je ne devais pas être là. Je suis quand même passé vous voir parce que j'étais entre deux matchs. Là, je vais devoir repartir. C'est un jeune homme aux petits yeux qui va venir dans un instant et normalement je vais essayer de revenir. Donc je fais un aller-retour et je suis là incessamment sous peu", a-t-il expliqué un peu plus tard.

L'animateur présente ses excuses aux fans

Au retour pub, c'est bien Benjamin Castaldi qui se chargeait de l'émission, et ça jusqu'à la fin ! Celui qui a dévoilé quelle femme politique il rêverait d'avoir comme chroniqueuse n'est jamais revenu reprendre les rênes de son programme.

On le sait, Baba est très proche de ses fanzouzes et il leur a rapidement présenté ses excuses sur Twitter.