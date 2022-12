"Il faut savoir faire des sacrifices" : Mikaël Mittelstadt (Greg) prêt pour un retour dans Ici tout commence ? Il répond

Les fans d'Ici tout commence ne sont pas prêts de s'en remettre. Après le départ de Clément Rémiens, c'est un autre acteur très apprécié du public qui a fait ses adieux au feuilleton de TF1. Présent depuis les débuts de la série, Mikaël Mittelstadt a annoncé son départ pour se consacrer à d'autres projets. Après une intrigue de rupture entre Eliott et son personnage, Greg, les deux élèves de l'institut Auguste Armand s'étaient retrouvés... avant d'être (définitivement) séparés. Greg a quitté l'école pour aider son père à Tokyo, ce dernier étant malade.

Un départ qui a évidemment ému les fans, mais aussi les autres acteurs de la série. Dans une interview donnée à TéléStar, Mikaël Mittelstadt avait confié que l'un des acteurs d'Ici tout commence a d'abord mal pris l'annonce de son départ. Maintenant que le départ de Greg a eu lieu, pas mal d'internautes se posent UNE question : pourrait-il revenir à l'avenir ? Voici la réponse.

Un retour de Greg dans Ici tout commence ? Mikaël Mittelstadt rassure

Déjà, on a une bonne nouvelle : Mikaël Mittelstadt ne ferme pas totalement la porte à Ici tout commence. Interrogé par TéléStar, l'acteur a affirmé qu'il était possible que Greg revienne à un moment ou à un autre dans la série. "La porte reste entrouverte" a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Pour le bon fonctionnement d'une quotidienne, il faut savoir faire des sacrifices. Les téléspectateurs sont contents de retrouver les personnages qu'ils aiment tous les soirs mais, en contrepartie, le prix à payer c'est que parfois, ces personnages doivent partir. C'est le jeu !".

Mais selon l'acteur, ce départ pourrait être finalement positif, et pas seulement pour lui. "L'éventuel retour de Greg (...) sera encore plus jouissif" ajoute l'acteur. En attendant, il va nous manquer et on a hâte de le découvrir dans de nouveaux projets.