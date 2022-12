"Ça va être vide sans toi" : Mikaël Mittelstadt (Greg) quitte Ici tout commence, les raisons dévoilées

Quand on est fans de feuilletons, il faut avoir le coeur bien accroché. Car si les séries comme Demain nous appartient, Un si grand soleil ou encore Ici tout commence nous régalent avec un épisode par jour, le rythme de tournage ne laisse pas beaucoup de temps aux acteurs pour de nouveaux projets. Certains décident donc de s'éloigner de façon plus ou moins durable des plateaux.

Ici tout commence n'échappe évidemment pas à la règle : en 2021, c'est la star de la série, Clément Rémiens qui a annoncé son départ. Depuis, d'autres acteurs ont fait leurs adieux comme Rebecca Benhamour (Célia) et maintenant Mikaël Mittelstadt. Pourtant, les fans du couple Greg/Eliott qu'il incarne à l'écran avec Nicolas Anselmo étaient en feu la semaine dernière : après une rupture, ils se sont retrouvés et Greg semblait prêt à faire sa demande en mariage. Sauf que cette semaine, Greg va quitter définitivement l'institut.

Pourquoi Mikaël Mittelstadt quitte Ici tout commence

C'est ce vendredi 23 décembre que Mikaël Mittelstadt a annoncé son départ d'Ici tout commence, dans une interview donnée à TéléStar. L'acteur a aussi précisé la date de son dernier épisode qui est pour très bientôt : c'est le vendredi 30 décembre (oui, cette semaine) que Greg va tirer sa révérence. Mais pourquoi un tel départ, après deux ans à jouer ce personnage dans le feuilleton de TF1 ? "La quotidienne prend beaucoup de temps, d'énergie. Je n'ai pas pris de moments de respiration, parce que j'adore ce métier. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause pour me consacrer à d'autres projets." a-t-il expliqué avant de préciser : "J'avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l'étranger, de façon temporaire". On n'en saura pas plus sur ce nouveau projet qu'il nous prépare pour le moment...

Les fans ne s'en remettent pas

En tout cas, ce départ a ému de nombreux internautes. Sur Instagram, Mikaël Mittelstadt a posté une photo qui en dit long : une image où un costume de Spider-Man est laissé à l'abandon et où un homme marche sous la pluie. Une photo qui a ému ses fans, qui lui ont rendu de beaux hommages, avant les adieux de Greg.

"Je suis hyper dégoûtée que tu parte de la série, t'es un acteur génial, tu joues super bien ça va être vide sans toi !!" ; "Vraiment très surprise et peinée que tu quittes itc ...ça ne sera plus pareil sans toi" ; "Évidemment triste de savoir que tu quittes la série mais tellement contente d'avoir pu te découvrir à travers le rôle de ce gars que j'aurais pu détester mais que j'ai tant aimé finalement ! Ton personnage me manquera beaucoup mais je te souhaite beaucoup de fun pour la suite" ou encore "Merci Mika pour tout ce que tu as amené à ce personnage de Greg." peut-on lire en commentaires du post Instagram.