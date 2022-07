Ici tout commence : Rebecca Benhamour (Célia) confirme son départ, "Un retour n'est pas prévu"

Les fans d'Ici tout commence ont déjà eu le coeur brisé par plusieurs départs. Par exemple celui de Maxime (Clément Rémiens) ou encore de Marta (Sarah Fitri). La semaine dernière, c'est Célia qui quittait la ville pour devenir cheffe à domicile à Paris. Un départ qui n'est en fait pas seulement temporaire.

Rebecca Benhamour annonce son départ d'ITC

C'est lors d'une session de questions/réponses publiées sur le compte Instagram d'Ici tout commence que Rebecca Benhamour a confirmé son départ de la série. Alors qu'un fan l'interrogeait sur le retour de Célia, l'actrice a déclaré : "Pour l'instant ce n'est pas prévu, il y a d'autres projets qui sont en cours.". Et d'ajouter : "Peut-être que dans un, trois, dix ou cent ans je reviendrais". Une annonce qui va briser le coeur des fans du feuilleton de TF1.

Toujours sur Instagram, l'actrice en a profité pour remercier les fans de leur soutien. "Sans vous je n'aurais sûrement pas été aussi présente dans la série. C'est grâce à vous. J'espère vous retrouver sur d'autres projets. Je serai toujours très reconnaissante. Ça va me manquer de moins vous parler. Mais il y a plein de personnages géniaux qui vont arriver. Et il y a aussi les personnages que vous connaissez depuis toujours et qui sont incroyables" a-t-elle déclaré.