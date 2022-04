Ici tout commence : Sarah Fitri (Marta) explique les raisons de son départ et ce n'est pas son choix

Depuis les débuts d'Ici tout commence, plusieurs personnages ont déjà fait leurs adieux à la série et pour certains, ces départs sont définitifs. Ce fut le cas pour Clément Rémiens alias Maxime qui a décidé de quitter la série dont il était le héros ou encore pour Lucia Passaniti alias Noémie. Le 18 avril dernier, les fans du feuilleton découvraient aussi le départ de Marta : l'étudiante s'est fait virer de l'institut après avoir harcelé Célia (Rebecca Benhamour). Suite à la diffusion de l'épisode, Sarah Fitri avait confirmé son départ de la série sur ses réseaux.

Sarah Fitri évincée d'Ici tout commence, elle dévoile les raisons de son départ

Quelques jours après la diffusion sur TF1, c'est sur Instagram que Sarah Fitri a dévoilé les vraies raisons de son départ d'Ici tout commence lors d'une séance de questions avec les fans. Et elle a notamment dévoilé qu'elle ne souhaitait pas faire ses adieux à la série : "Je ne suis plus sur ITC suite à un choix artistique de la part des auteurs" a-t-elle expliqué. Une fin qui n'était donc pas son choix mais qu'elle accepte et comprend, vu ce que Marta a fait. "Il fallait bien à un moment que quelqu'un soit puni pour ses actes et c'est tombé sur mon personnage. En même temps, elle a fait quelque chose de très grave" a confié l'actrice.

Malgré ce départ qui n'était pas voulu, Sarah Fitri n'a pas de rancoeur. Elle a même confié être pour un retour dans Ici tout commence si les scénaristes le souhaitent. "Pour le moment, Marta est virée de l'institut. Maintenant, est-ce qu'on va la revoir ? I don't know. Est-ce que vous avez envie de me revoir ? Oui ou non ?" a-t-elle demandé aux fans de la série.