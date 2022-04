Ici tout commence : Marta virée, vrai départ pour l'actrice Sarah Fristi ? On a la réponse

Au début du mois, Sarah Farahmand (productrice) confessait que le casting d'Ici tout commence allait connaître un petit rafraîchissement dans les semaines à venir avec l'intégration de nouveaux personnages et les départs d'anciens. Un renouveau inquiétant pour les fans qui ont récemment dû subir les adieux successifs de Maxime (Clément Rémiens) pour les USA ou celui de Noémie (Lucia Passaniti ) en Asie, qui a visiblement déjà commencé à se mettre en place.

Marta virée de l'Institut Auguste Armand

Après avoir frôlé le drame en s'amusant à enfermer Théo et Célia dans une chambre froide, l'heure était à la sanction pour Marta en ce lundi 18 avril 2022. Dans l'épisode 380 diffusé sur TF1, l'héroïne incarnée par Sarah Fristi était en effet jugée par le conseil de discipline de l'Institut Auguste Armand afin de découvrir les conséquences de ses actes.

Résultat ? Sans grande surprise, la copine de Charlène a tout simplement été exclue de l'établissement et ne pourra donc plus y poursuivre ses études à l'avenir. Un bouleversement dans la vie de l'élève, mais également... dans celle de son interprète. Et pour cause, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer avec un potentiel rebondissement de dernière minute ou une sous-intrigue développée à côté par les scénaristes, cette expulsion vient de marquer la fin définitive de l'histoire de Marta, qui ne reviendra plus à l'écran.

Clap de fin pour l'actrice Sarah Fitri

C'est l'actrice Sarah Fitri qui a confirmé (indirectement) la nouvelle sur Instagram, suite à cette évolution dans la vie de son personnage, elle a réellement quitté Ici tout commence. A l'occasion d'un post légendé d'un grand "MERCI", on peut ainsi y découvrir deux vidéos très spéciales : sa dernière scène tournée sur les plateaux (immortalisée par les téléphones de ses amies), ainsi qu'une petite célébration émouvante auprès de tous ses partenaires de jeu.

Mais ce n'est pas tout, la comédienne a par la suite partagé quelques stories supplémentaires (une photo au côté de Aziz Diabate, un hommage de Catherine Marchal) ainsi qu'un post sur lequel était écrit, "Clap de fin pour le personnage de Marta. Sarah, bonne chance pour tes futurs projets". Bref, difficile de faire plus clair : la page Marta/Sarah Fitri dans Ici tout commence vient de se tourner.