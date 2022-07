Ici tout commence : Mikaël Mittelstadt (Greg) et Nicolas Anselmo (Eliott) se connaissent-ils vraiment ? L'interro surprise !

C'est LE couple que tout le monde adore dans Ici tout commence. Dans l'épisode du feuilleton diffusé ce 25 juillet 2022 sur TF1, Eliott a décidé de faire un break avec Greg alors que ce dernier s'est rapproché de Marius (Damas Roy). En juin dernier, Mikaël Mittelstadt et Nicolas Anselmo étaient présents au Festival de télévision de Monte Carlo 2022 et ils ont répondu aux questions de l'interro surprise de PRBK.

Intrigue préférée, l'autre perso qu'ils auraient voulu jouer, l'interro surprise des stars d'Ici tout commence

Dans notre interview à découvrir sans attendre dans notre diaporama, on a testé les interprètes de Greg et Eliott pour savoir lequel des deux connaît le mieux l'autre. L'occasion de découvrir de quelle star d'Ici tout commence ils sont les plus proches, quel autre personnage de la série ils auraient aimé joué dans la série - il y a des surprises ! - ou encore leur intrigue préférée. Et ça tombe bien puisque celle de Mikaël Mittelstadt est l'intrigue diffusée en ce moment sur TF1 !

>> QUIZ Ici tout commence : connais-tu les secrets de la série de TF1 ? <<

Les deux acteurs se sont donnés à fond pour tenter d'emporter des points et se sont - évidemment - bien chambrés ! Une complicité dont on ne se lasse pas à découvrir en vidéo dans notre diaporama !