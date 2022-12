"Ils vont se battre" : rupture définitive ou futures retrouvailles pour Greg et Eliott dans Ici tout commence ? On a la réponse

Le coeur des fans de Ici tout commence n'est pas épargné depuis quelques épisodes. Tandis que Salomé vient d'entamer la pire histoire possible avec Thomas, au risque de se mettre sa propre famille à dos, les scénaristes ont dans le même temps mis en scène la rupture entre Greg et Eliott, l'un des couples phares de la série quotidienne.

Une séparation qui apparaissait comme inévitable au regard de l'évolution de l'intrigue avec la jalousie de Greg devenue toxique et dangereuse, mais qui pose aujourd'hui une question : la fin de ce couple est-elle véritablement définitive ou simplement temporaire le temps que tout le mystère autour de Jude soit développé et que les événements soient digérés par les deux élèves ?

Le retour du couple encore possible ?

Sans surprise, il faudra attendre encore quelques semaines avant d'avoir le droit aux premiers éléments de réponse. Malgré tout, Nicolas Anselmo - l'interprète d'Eliott, a déjà livré son avis. Et si l'on se fie à ses propos, on a des raisons de rester optimistes et de s'attendre à une happy ending.

"Selon moi, rien n'est définitif. Ici, on peut parler d'une pause...", a-t-il soufflé auprès d'Allociné, avant de rappeler, "Ils tiennent l'un à l'autre et ils s'aiment. Il n'y a rien à redire là-dessus malgré leurs projets de vies". Des paroles rassurantes, d'autant plus que, même si l'acteur semble lui aussi encore dans le flou concernant la suite de l'intrigue, "Ils vont finir par communiquer et on verra ce qu'ils décideront pour leur avenir", il apparait comme le premier à rêver d'un retour à la normale, "Quoiqu'il arrive, ils vont se battre pour que leur relation fonctionne."

Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit suffisant et à espérer que le sadisme des scénaristes disparaisse grâce à la magie de Noël.