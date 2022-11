"S'il y a séparation..." : Eliott et Greg, bientôt la rupture dans Ici tout commence ? Mikaël Mittelstadt se confie

On croyait le couple intouchable, et pourtant, rien ne va plus entre Eliott et Greg dans Ici tout commence. En cause ? Le premier ne laisse pas indifférent Jude, un tout nouveau personnage récemment introduit à l'écran, et le second ne peut masquer sa jalousie à son encontre. Or, comme on peut le constater depuis quelques épisodes, ces tensions sont loin d'être saines et pourraient rapidement mener à quelques situations explosives.

Bientôt la fin pour Eliott et Greg ?

Et malheureusement pour les fans de la fiction quotidienne, ce n'est pas Mikaël Mittelstadt qui viendra rassurer tout le monde. Interpellé par Allociné sur l'évolution à venir pour ce couple, "Dans les résumés des prochains épisodes, il semblerait qu'une séparation pointe le bout de son nez pour Greg et Eliott...", le comédien a lui-même confessé que le pire pourrait bien se concrétiser.

"Greg a peur que ça lui tombe dessus. Il va tout faire pour que ça n'arrive pas et si ça arrive, il va tout faire pour le récupérer, a-t-il dévoilé. Il y a une véritable manifestation de son besoin d'être avec son homme." Puis, interrogé sur la possible menace que représente Jude, Mikaël Mittelstadt a précisé que la jalousie de son personnage pourrait ne pas rester sans conséquences.

"Greg le voit en tout cas tel quel [comme une menace]. La question est de savoir si la menace est dans sa tête ou si elle est bien réelle, a révélé l'acteur. Cependant, du moment où il y une véritable confiance dans le couple, théoriquement, la menace ne se trouve que dans la tête de Greg. C'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines semaines. Jude vient-il vraiment détruire les fondations de ce couple qu'on pensait incassable ?"

"Il va tout faire pour le récupérer"

Bref, que vous le souhaitiez ou non, on pourrait bien assister à une sorte de triangle amoureux sous forme de poker menteur qui devrait secouer tout ce petit monde. Et visiblement, ça excite beaucoup l'interprète de Greg. Questionné sur le comportement des fans qui menacent déjà de ne plus regarder la série en cas de rupture de Greliott, Mikaël Mittelstadt n'a pas caché sa fascination.

"Ils sont radicaux ! Je trouve ça chouette car ça montre un réel engouement pour ce couple, s'est-il enthousiasmé. Il faut un peu de patience. S'il y a séparation parce que Greg a peur de Jude et qu'il se braque, peut-être qu'il faut attendre puis communiquer... Donc je demande aux fans d'être patients".

Effectivement, ça n'augure rien de très bon pour l'avenir proche, mais ça laisse aussi la porte ouverte à de rapides retrouvailles ! On y croit.