"Ça fait mal au coeur" : fin du couple Eliott et Greg à cause de Jude ? Les fans d'Ici tout commence en colère

Fin d'un couple mythique dans Ici tout commence ?

Règle n°1 à respecter lorsque l'on regarde une série quotidienne : ne JAMAIS s'attacher aux personnages, tant les scénaristes peuvent les tuer ou faire souffrir n'importe quand, n'importe comment. Règle n°2 : ne JAMAIS s'attacher à un couple, tant les scénaristes peuvent jouer avec le coeur des héros. Une recette classique pour apporter de la tension aux intrigues et des règles bien connues des téléspectateurs... sauf des fans d'Ici tout commence.

Dans une récente bande-annonce teaser des futurs épisodes, il a en effet été dévoilé que le couple Eliott et Greg - un peu trop calme et assagit à l'écran, allait connaître un gros tremblement de terre. En cause ? Suite à l'arrivée de Jude, un élève de l'école de cuisine de Lille, une possible tromperie pourrait être mise en scène dans l'épisode 538 qui sera diffusé ce jeudi 24 novembre sur TF1. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître tant Greliott est toujours apparu comme solide, Eliott va être pris en flagrant délit de bisou avec Jude.

Les fans de Eliott et Greg inquiets et en colère

Et alors que la nouvelle arche narrative est sous-titrée "Boy's don't cry", on peut clairement comprendre qu'il ne s'agira pas d'un acte anodin sans conséquences, même si, soyons honnêtes, malgré un rapprochement évident depuis plusieurs épisodes, ce baiser apparait loin d'être romantique pour le moment. Qu'importe, même s'il est encore trop tôt pour savoir ce que réservent véritablement les créateurs avec cette histoire, et même si on a du mal à imaginer un scénario "tromperie/rupture/vengeance" façon Charlène & Louis au risque d'être trop répétitif, les fans sont déjà au taquet.

"C'est vraiment du lourd. Mais je préfère notre ELIOTT dans les bras du beau Greg", peut-on lire sur Twitter de la part d'Internautes déjà en détresse émotionnelle face à ce qui se prépare. De même, des messages comme "'J'ai tellement peur de le perdre'. Bye je pars souffrir avec Greg", "Ça fait mal au coeur de voir Greg et Eliott se déchirer, voir Greg souffrir et Eliott peut être se faire manipuler" ou encore "On l'a vu venir à 10km mais Greg visiblement pas et pourtant il y avait quelques signes avant-coureurs chouchou. Le fossé continue à se creuser", sont également visibles.

Entre cette intrigue ou les matchs de la Coupe du Monde, on ne sait pas qui des fans ou des supporters casseront le plus de télé cet automne.