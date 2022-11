"On commence un peu à avoir fait le tour", une actrice d'Ici tout commence prête à quitter la série

Alors que le couple Charlène & Louis apparaissait comme parfait à ses débuts dans Ici tout commence, les deux personnages traversent aujourd'hui une crise inédite. Lassé d'être ignorée par sa fiancée, le jeune homme incarné par Fabian Wolfrom s'est récemment rapproché d'une autre femme à l'aide d'une application très spéciale.

De quoi apporter (enfin) un peu d'intérêt à ce duo, mais également mettre en danger cette relation ? Il est encore trop tôt pour savoir si la rupture attend effectivement ce couple, mais l'actrice Pola Petrenko a malgré tout confessé à Allociné que cela ne restera pas sans conséquences : "Quand la confiance est brisée, il est très dur de se relever de cela... Et ici, ce n'est pas la première fois que ça arrive." Selon elle, "ça va être compliqué" pour eux de surmonter ça.

Charlène va se venger de Louis

A cet effet, la comédienne a déjà promis que les prochains épisodes allaient être extrêmement mouvementés. "Elle a plus d'un tour dans son sac et va avoir une réaction à laquelle personne ne va s'attendre. Elle va apprendre à Louis une bonne leçon... et pas qu'à lui d'ailleurs" a-t-elle confié après avoir été interrogée sur une possible vengeance de son héroïne vis-à-vis des agissements secrets de Louis.

Puis, elle l'a précisé, cette histoire lui permettra même de toucher "tout le monde". "Ce sera une vengeance en deux parties. Il y aura un premier temps, puis le coup de grâce..., a-t-elle expliqué. Ça va être dur pour lui, il va payer très cher cette trahison !"

Pola Petrenko prête à quitter la série ?

Une intrigue chaotique mais qui semble réjouir Pola Petrenko. Là où l'actrice s'amuse toujours autant sur les plateaux de tournage, "L'entente est toujours super là-bas, c'est un plaisir de venir travailler", elle n'a malheureusement pas caché que la porte à un futur départ était déjà ouverte.

"Il est vrai qu'on commence un peu à avoir fait le tour..., a-t-elle soufflé. Mais si j'arrêtais maintenant, cela serait un peu trop tôt. Pour le moment, je suis là et c'est cool. J'ai signé un contrat pour un an donc je vais finir déjà ça puis on verra." Les scénaristes sont prévenus, à eux d'imaginer des histoires suffisamment fortes pour la convaincre de rester.