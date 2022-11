Ici tout commence comparée à un porno après une scène de sexe, la productrice assume cette séquence choc

Quand Ici tout commence choquait avec une scène de sexe

Annoncée comme une série quotidienne familiale et légère, Ici tout commence - le spin-off de Demain nous appartient, surprenait pourtant tout le monde à l'occasion de l'épisode du 31 août 2022. Souvenez-vous, alors que le concours d'entrée était organisé à l'institut, David (Liam Hellman) s'était faufilé dans le CDI afin de coucher avec une autre élève, avant de se faire surprendre par Salomé (Aurélie Pons).

Une séquence sexy sortie de nulle part qui, dans les faits, était en réalité surtout furtive et discrète. Là où la tenue des personnages et les effets sonores ne laissaient effectivement aucun doute sur cette partie de jambes en l'air, ces galipettes étaient malgré tout principalement suggérées et cachées. Aucune paire de fesses ou de poitrine n'étaient donc visibles à l'écran, et encore moins de pénis comme dans Sex Life sur Netflix.

Pourtant, l'existence même de cette séquence avait suffit à créer la polémique. Que ce soit sur le plateau de TPMP ou sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes s'étaient immédiatement insurgées, comparant Ici tout commence à un film porno. Rien que ça.

La productrice assume

Des critiques aussi inattendues que violentes qui ont tout logiquement surpris Sarah Farahmand, la productrice. Interrogée à ce sujet par nos confrères de Puremédias, celle-ci a donc tenu à clarifier les choses : "Nous n'avons pas fait cette scène dans le but de provoquer. Nous l'avons fait en réfléchissant à ce que nous n'avions pas encore eu dans la série pour présenter un personnage en une scène, sans que cela tourne systématiquement autour de la cuisine."

Après tout, elle l'a rappelé, avec un univers aussi présent dans les intrigues et marqué, le risque de tourner en rond - et donc de devenir répétitif et lassant, est grand et dangereux : "Nos personnages sont réunis par la cuisine mais on ne peut pas les mettre tout le temps dans des situations "restaurant et four".

Aussi, même si elle reconnait le côté osé de cette scène de sexe, "ce qui a pu gêner, c'était qu'elle était assez explicite, même si rapide et habillée", Sarah Farahmand l'assume pleinement et en est fière. La productrice l'a assuré : "Je trouve que cette scène présentait très bien le personnage de David, entre nonchalance et provocation, avec son côté dragueur et le fait qu'il ose".

De quoi comprendre que l'on peut s'attendre à retrouver une nouvelle scène du genre prochainement ? A suivre...