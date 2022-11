Ici tout commence : Salomé bientôt en couple avec le pire personnage possible ?!

Depuis le départ de Maxime (Clément Rémiens) en début d'année 2022, c'est peu dire que Salomé (Aurélie Pons) a connu un parcours sentimental particulièrement chaotique dans Ici tout commence. Au cours de ces derniers mois, on a ainsi pu la voir se prendre un râteau mémorable (Axel), se retrouver coincée dans une relation avec un psychopathe (Swan) et flirter innocemment (Gaëtan).

Salomé en couple avec le pire personnage possible ?

Et visiblement, si l'on se fie à un extrait inédit de l'épisode du mardi 15 novembre dévoilé par TF1, la situation n'est pas près de changer pour l'héroïne. Au contraire, celui-ci nous laisse désormais penser que Salomé pourrait prochainement tomber sous le charme d'un nouveau personnage aka... Thomas Lacroix (Ifig Brouard).

Oui, vous avez bien lu, ce nouveau héros qui s'est déjà mis une bonne partie des fans à dos à cause de son histoire avec Laetitia (Florence Coste) - il s'agit de son ex-compagnon et le père de Kelly (Axelle Dodier) qu'il a abandonnées par pure égoïsme et lâcheté, devrait étonnamment finir par taper dans l'oeil de Salomé.

Un rapprochement évident et malsain

Alors attention, il est encore trop tôt pour parler de couple, mais au regard de la complicité que met en scène cet extrait, on a du mal à imaginer que cette histoire n'ira pas plus loin. Là où Salomé s'était jusqu'à présent et logiquement montrée solidaire envers Laetitia et Kelly (qui, on le rappelle, sont tout simplement sa demi-soeur et sa nièce !!) en s'éloignant de la toxicité du chef, la jeune femme apparaitra finalement comme prête à craquer.

A l'occasion d'un cour de pétrissage de pâte, tous les deux vont en effet se la jouer Ghost en travaillant (littéralement) main dans la main et en s'échangeant des regards et sourires qui parleront bien plus que n'importe quel mot. Une séquence où la tension sexuelle sera clairement palpable, mais où le malaise sera également présent. On ne sait pas à quoi pense Salomé (visiblement à rien), mais on se dirige tristement vers la pire combinaison et la pire trahison possible...

On espère un retournement de situation inattendu (Salomé qui se joue de Thomas pour venger sa famille), mais on a peur de ce que les scénaristes nous réservent...