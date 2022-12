"Il ne voulait pas" : cet acteur d'Ici tout commence n'a pas accepté le départ de Mikaël Mittelstadt (Greg)

Un peu plus d'un an après le départ de Clément Rémiens, Ici tout commence perd un autre de ses acteurs phares. Alors que tout semblait s'arranger entre Greg (Mikaël Mittelstadt) et Eliott (Nicolas Anselmo) après leur rupture, il y a eu un gros revirement de situation : Greg a appris que son père était malade, ce qui va précipiter son départ de l'institut, alors même qu'il pensait demander Eliott en mariage.

Une surprise pour les fans du couple, mais pas pour les acteurs : c'est Mikaël Mittelstadt qui a demandé à prendre des distances avec le feuilleton de TF1. "La quotidienne prend beaucoup de temps, d'énergie. Je n'ai pas pris de moments de respiration, parce que j'adore ce métier. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause pour me consacrer à d'autres projets. J'avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l'étranger, de façon temporaire" a-t-il expliqué à Téléstar.

Cette star d'Ici tout commence ne voulait pas le départ de Mikaël Mittelstadt

Toujours pour Téléstar, Mikaël Mittelstadt est revenu sur son départ prévu pour le vendredi 30 décembre et s'est confié sur la réaction de ses partenaires dans la série. Il explique notamment que la première personne à être mise au courant a été Nicolas Anselmo. Il confie en avoir aussi parlé à Lucien Belves Mariani qui joue Lionel et qui est l'un de ses grands amis sur le tournage. "Avec sa grande sagesse, Nicolas a tout de suite compris mon choix. Lucien a eu un peu plus de mal. Il ne voulait pas que je parte." explique l'acteur.

Avec le temps, l'interprète de Lionel a cependant compris l'importance de ce projet projet pour Mikaël Mittelstadt. "Au final, ils ont tous les deux fini par comprendre et ils m'encouragent dans mon nouveau projet." explique-t-il. En tout cas préparez-vous car les adieux de Greg s'annoncent riches en émotion.