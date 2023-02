"Ici tout commence manque d'action et d'horizons" : Fabian Wolfrom (Louis) lassé de son rôle dans la série ? L'acteur pense à partir

Nouvelle année mais même problème de coeur brisé pour les fans d'Ici tout commence. Après avoir été contraints de digérer les départs de Clément Rémiens (Maxime), Lucia Passaniti (Noémie) ou encore Mikaël Mittelstadt (Greg) en 2022, c'est Dembo Camilo (Souleymane) qui pourrait les imiter en 2023, bientôt suivi... de Fabian Wolfrom (Louis).

Fabian Wolfrom lassé de son rôle de Louis dans Ici tout commence ?

Interrogé par Télé 7 Jours sur la difficulté d'incarner un tel personnage à l'écran, Fabian Wolfrom n'a pas caché que Louis pouvait parfois lui donner du fil à retordre sur les tournages. "Louis est souvent en colère, nerveux, dans la menace et l'agressivité même si moins qu'avant. C'est du sport, a-t-il confessé. J'avais sous-estimé l'investissement en termes d'énergie et de temps que nécessitait le tournage d'une quotidienne."

Surtout, le comédien semble fatigué de jouer plus ou moins la même chose depuis 2020. Après avoir rappelé, "J'ai l'impression que Louis est toujours dans le même cycle", Fabian Wolfrom a laissé entendre qu'une lassitude commençait à se faire ressentir, "J'essaie juste de trouver un nouveau souffle."

"Je dois me nourrir d'autres choses"

Bien évidemment, cela ne signifie pas que l'acteur va quitter la série de façon définitive dans les mois à venir, mais celui qui voit Louis rester prof "au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire", pourrait bien demander aux producteurs un peu de repos d'ici l'été afin de tester de nouveaux défis ailleurs.

"Pour que ce personnage ne lasse pas - et que je ne me lasse pas non plus -, je dois me nourrir d'autres choses", a assuré la star. Comme quoi ? Fabian Wolfrom ne serait pas contre un projet plus physique, mais également plus ouvert sur le monde. "Ici tout commence manque d'action et d'horizons. Mon fantasme avoué et revendiqué est un projet à la montagne, avec de l'action, a-t-il reconnu. Je veux rencontrer des gens, apprendre des choses, voyager, être au service d'un projet porteur de davantage de challenge et de sens."

Bref, rien n'est encore acté mais un départ de Louis des intrigues d'Ici tout commence semble désormais inévitable.