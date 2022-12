"Je préfère savoir m'arrêter" : Greg prêt à quitter l'Institut, Mikaël Mittelstadt ouvre la porte à un départ d'Ici tout commence

C'était la situation la plus redoutée par les fans d'Ici tout commence et celle-ci a finalement été mise en scène il y a quelques jours : Greg (Mikaël Mittelstadt) et Eliott (Nicolas Anselmo), c'est terminé. Alors que le couple s'est retrouvé au centre de nombreuses intrigues passionnantes et touchantes ces dernières années, les scénaristes ont décidé de les séparer.

Greg prêt à quitter l'institut pour le Japon ?

Une rupture difficile à digérer pour les fans, qui pourrait bien entraîner une conséquence encore plus douloureuse. Dans un extrait inédit de la série, on y découvre en effet que Greg pourrait tout simplement quitter l'institut Auguste Armand et donc, voir Mikaël Mittelstadt - son interprète, faire ses adieux à la fiction de TF1.

Comment ? Pourquoi ? C'est simple, conscient que son fils ne traverse pas la meilleure période de sa vie et a besoin de renouveau pour avancer, son père va lui faire une proposition très importante : "J'aimerais que ce soit toi qui se charge d'ouvrir mon restaurant à Tokyo. Je ne peux pas le faire, j'ai un staff entier à reformer à l'hôtel, toutes les cartes à remanier, je ne peux pas être sur tous les fronts".

Un projet urgent qui devrait s'étaler sur toute une année, qui va totalement décontenancer Greg, "C'est une blague ?", même si celui-ci ne va pas fermer la porte à une telle idée. "C'est pour ça que tu voulais que je m'occupe du menu de Noël. C'était un test grandeur nature", peut-on l'entendre déclarer. Après tout, même si l'idée de partir aussi loin aussi longtemps lui parait "énorme", le fait de pouvoir en contrepartie apporter sa patte à ce restaurant semble également l'attirer.

Mikaël Mittelstadt ouvre la porte à un départ

Faut-il ainsi véritablement craindre un départ du personnage historique du spin-off de Demain nous appartient, à l'instar de Maxime aux USA et Noémie en Asie ? Pour l'heure, le mystère reste entier. Malgré tout, l'idée d'un départ n'est malheureusement pas à exclure. Dans une précédente interview accordée à Allociné, Mikaël Mittelstadt avait lui-même révélé que cette troisième année passée dans la série était en théorie la dernière de son contrat.

"Jusqu'à présent, on s'était dit que c'était pour trois ans. Qu'est ce qu'on fait au-delà ? C'est une vraie discussion à avoir avec principalement les auteurs, avait-il souligné à l'époque. Je préfère savoir m'arrêter et avoir une belle sortie plutôt que de pousser le truc parce qu'on m'écrit des choses sous prétexte que je veux rester... C'est délicat. C'est à voir : si ça sert la narration, oui je resterai. Si non, on s'arrêtera à trois ans."

Or, force est d'admettre que voir Greg partir pour devenir le chef d'un restaurant au Japon, on peut difficilement faire meilleure porte de sortie...