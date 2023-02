"Cela va être un bouleversement" : après Greg, Souleymane sur le départ d'Ici tout commence ? Les révélations de Dembo Camilo

En novembre 2020, TF1 a lancé Ici tout commence. Clément Rémiens a été exfiltré de Sète pour prendre la tête du spin-off de Demain nous appartient. Le comédien a choisi de le quitter en février 2022 pour se livrer à une reconversion inattendue.

En ce début d'année 2023, ITC continue d'occuper le 18h35/19h10 de TF1. Le feuilleton a été confronté à une série de départs ces derniers mois. Dernier en date: celui de Mikaël Mittelstadt, dont le personnage Greg est parti vivre au Japon. Un nouvel élève de l'institut Auguste Armand pourrait plier bagage...

La proposition alléchante de la cheffe Meyer à Souleymane...

Souleymane (Dembo Camilo) vient de faire face à une proposition alléchante de la cheffe Meyer. Le fils d'Antoine (Frédéric Diefenthal) se retrouve au pied du mur. Un choix cornélien s'impose à lui. Celui de rester avec son père et Rose (Vanessa Demouy) à l'institut Auguste Armand ou de les quitter pour de nouveaux horizons.

Dans un entretien accordé à Toutelatele, Dembo Camilo s'est confié sur la proposition de la cheffe Meyer à Souleymane. "Cela va être un bouleversement, car jusque-là, il logeait à l'institut chez son père et le potager est juste à côté de chez lui. D'un coup, l'une des meilleures cheffes étoilées lui propose un travail dans son restaurant. Il réalise qu'il y a du potentiel et qu'il peut avoir encore plus de responsabilités", a-t-il expliqué.

Cette proposition de la cheffe Meyer va tout bouleverser. "Souleymane va être tiraillé par le fait qu'il y a ses parents, ses amis et toute sa vie à l'institut. Il va se poser des questions et va rentrer dans une phase de remise en cause par rapport au choix qu'il doit faire...", a précisé Dembo Camilo.

Pour l'aider à faire son choix, Souleymane pourra compter sur un précieux soutien de Deva (Kathy Packianathan). "Même s'il n'est plus en couple avec Deva, il se sent très proche d'elle, car ils ont partagé beaucoup de choses. Et ce n'est pas pareil de demander l'avis à son père que de demander à son ancienne amoureuse. C'est une vision différente donc Souleymane retourne vers Deva automatiquement, car c'est la meilleure personne qui puisse l'aider", a commenté Dembo Camilo.

Un nouveau départ acté dans Ici tout commence ?

Dès lors, Souleymane va-t-il à son tour quitter l'institut Auguste Armand ? Son interprète a laissé planer le mystère. "C'est la suite de ce qui va être diffusé. On ne le sait pas encore, rien n'a été annoncé. C'est le suspens...", a conclu le jeune comédien, dont la suite des aventures sera à découvrir dans Ici tout commence dès ce lundi 6 février à 18h35 sur TF1.