"C'était le bon moment pour me lancer" : Clément Rémiens a complètement changé de vie (et de look) après Ici tout commence et Demain nous appartient

Entre 2017 et 2022, Clément Rémiens a été l'étoile montante de TF1. Le jeune comédien, qui a été propulsé sur le parquet de Danse avec les stars en 2018, a fait vivre les aventures de Maxime Delcourt dans Demain nous appartient et son spin-off, Ici tout commence, lancé en 2020.

Clément Rémiens a fait le choix de quitter ITC et DNA en plein succès. Il a confié son envie de se consacrer à de nouveaux projets. Dès lors, que devient l'interprète de Maxime Delcourt ? Le Parisien révèle, ce vendredi 3 février 2023, qu'il s'est destiné à une étonnante reconversion.

"J'ai passé six mois en Asie, seul, sans téléphone ni rien..."

Après son départ des feuilletons de TF1, Clément Rémiens a quitté la France (et changé de look !). "J'ai passé six mois en Asie, seul, sans téléphone ni rien... J'ai perfectionné mon anglais. J'avais besoin de ce temps pour moi. Et aussi d'être sûr de ce que je voulais faire ensuite", a-t-il expliqué. A l'issue de ses six mois en Asie, celui qui a aussi quitté les réseaux sociaux s'est aperçu qu'il ne se connaissait pas vraiment. Dès lors, il a entrepris de renforcer son envie de devenir basketteur. Ne voulant pas avoir de regrets, l'ex-star de Demain nous appartient et Ici tout commence a rejoint le BCM, le club de basket de Gravelines (Nord).

"J'ai 25 ans et c'est un peu tard pour une vraie carrière sportive. D'un côté, c'était le bon moment pour me lancer. Et si je ne le faisais pas maintenant, je l'aurais regretté plus tard. L'idée est surtout d'atteindre le meilleur niveau possible, pourquoi pas semi-professionnel", a précisé Clément Rémiens. Pour accéder à son rêve d'enfance, il s'adonne à un entraînement intensif de quatre à cinq heures au quotidien.