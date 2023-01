"Je m'y attendais pas" : après Greg, un nouvel élève d'Ici tout commence sur le départ ? La porte est ouverte

Le coeur des fans d'Ici tout commence va-t-il pouvoir se reposer ? Rien n'est moins sûr. Alors que les téléspectateurs ont encore du mal à digérer le récent départ de Mikaël Mittelstadt (Greg) - tout comme les acteurs, c'est un autre personnage principal qui pourrait bientôt faire ses valises et quitter l'institut.

Les talents de Souleymane repérés

Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de la série (voir ici), les talents de Souleymane (Dembo Camilo) pour la culture ne vont pas passer inaperçus. Là où le fils d'Antoine (Frédéric Diefenthal) est actuellement responsable du potager de l'école, c'est la cheffe Meyer (Laurence Yayel) qui va le féliciter pour sa façon de traiter les produits.

Après s'être montrée impressionnée par les idées qu'il est capable de mettre en place, "T'es en train de me dire que t'es capable de changer des mauvaises herbes en herbes aromatiques ? Et bah...", cette star de la cuisine ne va pas cacher son admiration pour ce qu'il apporte aux aliments, "Je tenais à te dire que je suis admirative de ton travail. Je viens de faire tout le championnat avec tes produits, j'ai été bluffée par la qualité."

L'énorme proposition de la cheffe Meyer

Le rapport avec un possible départ de Souleymane ? La réponse est simple, la cheffe Meyer va tout simplement lui faire une proposition incroyable qui pourrait changer sa vie : "Est-ce que tu veux travailler avec moi ? Créer le potager qui va alimenter tous mes restaurants et t'en occuper."

Une demande à laquelle le jeune homme ne s'attendait logiquement pas, mais qui ne va pas le laisser insensible, "Sérieux ? Je sais que Théo est content, mais à part lui je n'ai pas d'autres retours. Je m'y attendais pas". Aussi, consciente de son attachement pour l'établissement, la cheffe va trouver les mots pour le sensibiliser à son projet, "Je te trouve très doué et si je suis venue, c'est que je veux quelqu'un comme toi, de bosseur et d'investi".

Après Maxime aux USA et Greg au Japon, Souleymane va-t-il lui aussi quitter l'institut pour réaliser un rêve professionnel ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais quand on sait que le jeune homme est désormais célibataire suite à sa rupture d'avec Deva (Kathy Packianathan), on ne peut s'empêcher de penser que la porte à ce départ est déjà grande ouverte...