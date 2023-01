Ici tout commence / Demain nous appartient : terrible coup dur pour les fans, les épisodes en avance supprimés ?

Afin de concurrencer Netflix, TF1, France Télévisions et M6 se sont associées pour lancer une plateforme de streaming. Salto a vu le jour en 2020 et compte aujourd'hui 800 000 abonnés. Pas de quoi faire de l'ombre aux géants américains du secteur, donc. Aujourd'hui, le service SVOD français se dirige vers une fin programmée. PureMédias a révélé, le lundi 16 janvier 2023, que France Télévisions s'apprêtait à acter la dissolution de la plateforme qui la lie aux groupes TF1 et M6 .

France Télévisions enterre Salto

Ces derniers mois, Salto s'est progressivement dirigée vers une fin programmée. La menace d'une fusion entre TF1 et M6 a fait redouter le pire à France Télévisions, qui a fait part de son intention de céder sa participation à la plateforme de streaming. Le groupe public, qui a été pris pour cible par Cyril Hanouna dans TPMP, officiera sa "dissolution" d'ici à la fin de semaine.

Cette révélation de PureMédias a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont éprouvé un sentiment de gâchis. "C'est un sacré beau gâchis. Merci TF1 et M6 de ne pas avoir joué le jeu et de laisser des salariés et des abonnés sur le carreau, tout ça pour des intérêts financiers... et après ils voulaient concurrencer Netflix", a fustigé un internaute.