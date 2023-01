"La honte, c'est vous", "Il crache dans la soupe"... Cyril Hanouna défonce France Télévisions dans TPMP, les internautes et personnalités le recadrent sèchement

Juste avant TPMP, Cyril Hanouna présentait la deuxième partie du 6 à 7 le lundi 16 janvier 2023 sur C8. Il y a poussé un coup de gueule contre France Télévisions. Celui-ci n'a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux... Dès sa prise d'antenne, l'animateur est apparu remonté contre le financement de l'audiovisuel public. "J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l'Etat à France Télévisions et à Radio France ? Combien ils leur donnent ?", a-t-il lancé d'emblée à son équipe de chroniqueurs.

Le coup de gueule de Cyril Hanouna contre France Télévisions

Cyril Hanouna a balancé que l'audiovisuel public se voyait attribuer 4 milliards d'euros par an. "Tous les ans, on donne 4 milliards ! Et ça, sans les pubs, parce qu'ils ont les pubs. Avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police, on peut refaire quelques hôpitaux, on peut augmenter les enseignants. 4 milliards d'euros qu'on donne de notre poche. Privatisez-moi ça !", a-t-il lâché.

Ce coup de gueule fait suite aux propos de Rima Abdul Malak. Dans un entretien accordé au Monde, la ministre de la Culture a condamné les différents dérapages et polémiques survenus dans TPMP ces dernières semaines. L'animateur de C8 n'a pas mâché ses mots pour lui répondre.

"Si France Télévisions faisait son boulot, ce n'est pas nous qui aiderions les gens tous les jours. Les squats, les élèves qui sont mal, les lycées qui sont pas bien... France Télévisions, ils ne font rien de tout ça. Ni Radio France, ils ne font que critiquer. 4 milliards d'euros, retenez bien ce chiffre, il m'a rendu fou tout le week-end ! J'avais envie d'arriver pour vous en parler...", a asséné Cyril Hanouna.

Les débuts de TPMP sur France 4...

Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont montrés scandalisés par ces propos de Cyril Hanouna. Il faut dire que c'est sur le service public que l'animateur a évolué avec TPMP avant que l'émission ne rejoigne le canal 8 de la TNT en 2012. De France 2 à France 4, il y a aussi présenté Pliés en 4, La porte ouverte à toutes les fenêtres, Fa Si La Chanter ou encore l'Eurovision...

Un internaute a reproché à Cyril Hanouna de cracher dans la soupe. "Cyril Hanouna qui crache sur le service public audiovisuel. C'est pas lui qui a démarré sur l'ancienne chaîne du service public France 4 ?", a-t-il écrit sur Twitter. Un autre a rejoint cet avis: "Il crache dans la soupe Hanouna. TPMP a percé sur France 4 à la base, une chaîne du service public !".