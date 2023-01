"Je vais le déchirer !" : Matthieu Delormeau affiché et menacé par Marco Mouly en direct dans TPMP, la blague à deux doigts de déraper

Cyril Hanouna a occupé le 19 heures / 21 heures de C8 avec TPMP ce jeudi 12 janvier 2023. Dans les prémices de son show, l'animateur a présenté la deuxième partie du 6 à 7.

Sasha Elbaz a rejoint Cyril Hanouna pour délivrer ses traditionnels off des coulisses de TPMP. Le chroniqueur a pris Matthieu Delormeau en flagrant "délit de mauvaise foi". Celui-ci, qui a fait une mise au point sur sa vie sentimentale, s'est vu reprocher d'avoir indiqué à Valérie Bénaïm qu'il n'en pouvait plus de Marco Mouly et de s'être empressé d'aller le saluer à son arrivée en plateau.

Marco Mouly règle ses comptes dans TPMP

Cyril Hanouna a électrisé l'ambiance de TPMP en invitant Marco Mouly à le rejoindre en plateau. Le roi de l'arnaque a débarqué très remonté et n'a pas hésité à agresser Matthieu Delormeau. "Je vais le déchirer !", a-t-il lancé à Cyril Hanouna, avant de lâcher aux chroniqueurs de TPMP qu'ils avaient tous été critiqués par Matthieu Delormeau.

Marco Mouly a relaté qu'il s'était retrouvé au restaurant avec Matthieu Delormeau. Ce dernier a tenté de clôturer une affaire avec lui. Le roi de l'arnaque était alors aussi en négociation avec Guillaume Genton. "Il sait pas s'il est homo ou hétéro. Sur la tête de ma mère, il m'a dit: 'Il vaut zéro. Je ne sais pas pourquoi Cyril l'aime", lui a lâché Matthieu Delormeau au sujet de l'animateur de la matinale d'Europe 2.

>> Harcelé et menacé, Matthieu Delormeau partage les horreurs qu'il reçoit <<

Matthieu Delormeau s'est alors tourné vers Guillaume Genton. "Tu crois un escroc ou moi ?", lui a–t-il lancé, avant de balancer à Mouly : "T'es un escroc ! Tu mens tout le temps". Celui-ci ne s'en est pas laissé démonter. Il a assuré à Géraldine Maillet que Matthieu Delormeau l'avait accusée de ne "faire que du cinéma" sur le plateau de TPMP.

Matthieu Delormeau laisse éclater sa colère

Alors que Cyril Hanouna lui ordonnait de s'asseoir, Matthieu Delormeau a laissé éclater sa colère. "Mais ça suffit ! On m'insulte et on me demande de m'asseoir. J'en ai assez ! Tout est faux. Il ment", s'est-il emporté. L'ex-présentateur de NRJ12 a martelé que Marco Mouly lui avait fait miroiter de gagner "300 millions cette année" s'il s'associait à lui.

>>"J'ai un problème avec toi": Matthieu Delormeau attaqué par Véronique Genest <<

Marco Mouly a alors entrepris de faire une autre révélation à Cyril Hanouna. Matthieu Delormeau a pris peur et est devenu menaçant. "Franchement, tu ne sais pas qui je suis, mec ! Il y a eu Matthieu gentil, il y a Matthieu méchant. Tu n'as pas aimé la prison, c'est le Club Med à côté si tu me cherches. Alors maintenant, tu vas baisser un peu de ton", a-t-il lancé au roi de l'arnaque.

Marco Mouly a incité Matthieu Delormeau à se taire. "Le plus important, quand tu te prends pour un homme, tu sais ce que tu vas faire : tu vas fermer ta bouche et, quand on va sortir, tu vas l'ouvrir quand je vais être devant toi, pas devant tout le monde", a-t-il menacé le chroniqueur de TPMP.